مهرجانات شعبية في المحافظات دعماً لترشح القائد بشار الأسد

واصلت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في المحافظات تنظيم الوقفات الوطنية دعماً للاستحقاق الرئاسي والمرشّح الدكتور بشار حافظ الأسد، حيث أكد المشاركون تمسكهم بواجبهم الدستوري في الانتخاب والتصويت لمن سيقود سفينة سورية إلى بر الأمان.

حلب

وفي (حلب – معن الغادري) : تزدان أحياء وساحات وشوارع وواجهات المباني بحلب بأعلام الوطن وصور الرفيق الأمين العام والحزب القائد بشار الأسد ، مما تقام الاحتفالات والتجمعات الجماهيرية والشعبية وخيمات الوطن دعماً لترشح القائد الأسد لمنصب رئيس الجمهورية ، وبالتوازي أقيمت الندوات والحوارات واللقاءات الفكرية والثقافية والسياسية للدلالة على معنى وأهمية إجراء الاستحقاق الوطني الدستوري المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري والذي يأتي تكريساً لانتصار سورية على الإرهاب وداعميه .

وبهذه المناسبة كرمت قيادة الحزب / 181 / أسرة شهيد من كتائب البعث ، بالإضافة إلى عدد من الجرحى والمصابين الأبطال .

وأشار الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أن تكريم أسر الشهداء واجب وطني تقديراً لتضحيات أبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن كرامة وعزة الوطن ، وهذا التكريم له طعم خاص خاصة أنه يتزامن مع استعدادات الشعب السوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري والتي جاءت تتويجاً للانتصارات التي حققها جيشنا العظيم بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

باسم سودان رئيس كتائب البعث في سورية أوضح أن تكريم أسر الشهداء والجرحى واجب إنساني وأخلاقي ووطني ، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهذه العائلات التي قدمت فلذات أكبادها فداء للوطن وكرامته وعزته ، مؤكداً أنه هذه التضحيات والدماء الطاهرة التي روت تراب الوطن صنعت النصر والمجد للوطن ، ومن الطبيعي في هذه اللحظات التاريخية والإستثنائية التي يعيشها الوطن وهو يتسعد لإجراء الانتخابات الرئاسية أن نكون أوفياء لهذه التضحيات والدماء الطاهرة ، وأن نكمل المسيرة من بعدهم خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنس الإرهاب واستعادة كل شبر مغتصب .

من جانبهم عبر أهالي الشهداء عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنهم فخورون بتضحيات أبنائهم وأنهم على استعداد لتقديم الغالي والنفيس من أحل رفعة الوطن وإعلاء كلمته .

ولمناسبة الاستحقاق الوطني الدستوري المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية في السادس والعشرين من الشهر الجاري ودعماً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد عمت الاحتفالات والمهرجانات الشعبية والجماهيرية حلب مدينة وريفاً ، حيث أقيمت العديد من الفعاليات الفنية والندوات واللقاءات والتجمعات وخيمات الوطن بمشاركة كبيرة من جماهير المحافظة ، كما طافت المسيرات المؤيدة لترشح السيد الرئيس بشار الأسد شوارع المدينة الرئيسية حاملة صور القائد الأسد ومطلقة شعار الأمل بالعمل لبناء سورية المتجددة .

وقد شهدت ساحة العزيزية وساحة سعدالله الجابري وفي منطقة السبع بحرات والجميلية بوسط المدينة ، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحياء والساحات الرئيسية في المدينة وفي مناطق وأرياف حلب الشرقي والغربي والجنوبي تجمعات جماهيرية حاشدة عبر خلال المشاركون عن تأكيدهم المطلق لترشح الرفيق الأمين العام للحزب ، مؤكدين أن السادس والعشرين من الشهر الجاري سيكون عرساً وطنياً حقيقياً ، سيقول من خلال الشعب السوري بأكمله نعم لصانع الانتصار والمجد للوطن ونعم للإعمار والبناء وللعمل والعطاء .

وأكدت الكلمات التي ألقيت في الاحتفالات عن أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتي تتوج انتصار الوطن على الإرهاب وداعميه وتجسد إرادة السوريين وتؤكد عزمهم على بناء سورية المتجددة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ، وجدد المشاركون في الاحتفالات ولائهم وانتمائهم ووفائهم للوطن وقائد الوطن مرددين شعار مكملين معك … والأمل بالعمل .