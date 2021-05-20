هلع في سوق العملات الرقمية.. و«بيتكوين» تفقد 9000 دولار

هوت سوق العملات المشفرة، في أحد أسوأ أيامها بعدما قاد التراجع العملة الأكبر «بيتكوين» فاقدة أكثر من 20% من قيمتها أو نحو 9000 دولار لتتراجع دون مستوى 35 ألف دولار وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة.

وقالت عدة اتحادات مصرفية صينية مختصة: إن العملات المشفرة «ليست عملات حقيقية» محذرة من «المضاربة» في هذا البلد الذي يستعدّ لإطلاق عملته الرقمية.

وهوت العملات المشفرة بأكثر من 30%، لتفقد ثلث قيمتها، وفقدت ثاني أشهر العملات «إيثيريوم» ثلث قيمتها، وتراجعت 34.5% إلى 2213.9 دولاراً. وانهارت كذلك عملة «ليتكوين» وتراجعت بأكثر من 43% إلى 167.6 دولاراً، ومثلها هوت «بيتكوين كاش» 40.6% إلى 647.9 دولاراً. لكن قامت بكين بانعطافة جذرية عام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم «أنشطة إجرامية».

وأبدت الدولة الآسيوية قلقها من مخاطر المضاربة التي تشكلها العملات المشفرة على نظامها المالي وعلى الاستقرار الاجتماعي كذلك. لكنها سمحت بأنشطة تعدين البيتكوين وامتلاك العملة الافتراضية بشكل فردي، فيما يتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في الخارج، ودعت ثلاثة اتحادات مصرفية مؤخراً الهيئات المالية إلى «عدم قبول أو استخدام العملات الرقمية» كوسيلة تسديد.

وأشارت في بيان مشترك إلى أن «أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً ثم انهارت» في الخارج، بينما «ازدادت» أنشطة المضاربة. وأضاف الاتحاد الوطني للتمويل عبر الإنترنت والاتحاد المصرفي الصيني واتحاد الدفع والتعويضات، هذا «يقوض بشكل خطير أمن أصول الناس ويعطل النظام الاقتصادي العالمي».

وإذ حظرت الصين التعامل بالعملة المشفرة، إلا أنها تسرع خطواتها لإطلاق عملتها الافتراضية التي سيصدرها وسيشرف عليها البنك المركزي. ومن المرجح أن تحلّ العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل العملات المعدنية والأوراق النقدية لأول مرة في عام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

(وكالات)