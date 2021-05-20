يوم سوري بامتياز في لبنان.. إقبال منقطع النظير على صناديق الاقتراع

بكثافة ملحوظة توافد المواطنون السوريون المقيمون في لبنان، منذ صباح اليوم، إلى مقر السفارة السورية في بيروت للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني بالتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، مؤكدين أنه “كلما ازدادت الضغوط فإن الشعب يتمسك باستقلاله أكثر، وكلما حاول الآخرون التدخل في شؤونه كلما أثبت إصراره على التشبث بـالدستور واستحقاقاته كحامٍ للاستقلال ورافعة للاستقرار”.

السوريون في لبنان قدّموا أروع الأمثلة على الإطلاق في حب الوطن، من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات، والتي أعادت للذاكرة الإقبال الكثيف في عام 2014، والذي صدم أعداء الوطن. واليوم يعيدون توجيه الرسالة نفسها، عبر تأكيدهم على الإصرار على ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، الذي يتوج انتصارات سورية في مواجهة ما تعرضت له من مؤامرات، مبدين رغبتهم بالعودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

ورغم تعرض عدد من حافلات المشاركين في الانتخابات في بعض المناطق اللبنانية، لاعتداءات خلال توجههم إلى السفارة السورية في منطقة اليرزة، وانضمام بعض الأطراف اللبنانية إلى جوقة الخائبين من الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية، إلا أن السوريون أصرّوا على متابعة حقهم وواجبهم في انتخاب رئيسهم، وحولّوا يوم الانتخاب إلى يوم سوري بامتياز، هذا ما أكد عليه نايف المشاي من ريف حلب ومقيم في بيروت، واعتبر أن مشاركته بالانتخابات جزء من الكرامة الوطنية ودليل على أن السوريين جزء أساسي في حماية مؤسسات الدولة، مبيناً أنه منح صوته للشخص الذي يراه القائد الأنسب في المرحلة القادمة.

جمعة كاعود وبعد أن أدلى بصوته لفت إلى أنه انتخب الشخص الذي يراه أنه سيعيد إعمار سورية.

وأكد المقيم في لبنان رامز العيسى أنه قدم من جنوب لبنان إلى السفارة في بيروت للإدلاء بصوته في الانتخابات واختار من يمثله مشيراً إلى أن شوارع لبنان غصت اليوم بالسوريين للمشاركة بالانتخابات وأن المواطنين السوريين الموجودين في لبنان أثبتوا أن مؤسساتهم الدستورية ذات مصداقية لأنها أعطت الحق للمواطنين في الخارج للإدلاء بأصواتهم.

فطوم الخلف أم الشهيدين نادر ومحمد حسن العلي اللذين استشهدا في مدينة حلب أكدت أنها جاءت لتنتخب لكي تستمر انتصارات الجيش العربي السوري ولكي تثمر دماء ابنيها مزيداً من الانتصارات مبينة أما كانت لتفوت فرصة المشاركة في الانتخابات لأن المشاركة تعني الانتصار على من أرادوا تدمير سورية.

جمال البقاعي، جاء من خلدة، بين أنه انتخب لأنه يؤمن أن سورية قوية فقط بقوة شعبها ومؤسساتها ومنح صوته لمرشح وطني يعتقد أنه سيعمل على تحقيق الرخاء لسورية فيما أوضحت نهى عبد الواحد من الزبداني تعيش في منطقة الشوف أنها جاءت لانتخاب الرجل الذي سيؤمن مستقبل أبنائها.

وبلباسها التقليدي السيدة مريم من محافظة دير الزور اعتبرت أنها انتخبت اليوم الشخص الذي سيسهم بإعمار سورية، فيما أوضحت آسيا التركي من محافظة الرقة والتي تقطن في منطقة الوزان أن مشاركتها في الانتخابات هي نوع من الوفاء لبلدها.

الشيخ علاء اللباد رئيس مجلس القبائل والعشائر العربية في لبنان لفت إلى أن حشود السوريين الذين أتوا للإدلاء بأصواتهم على يقين أن بلادهم ماضية في الانتصار وإعادة الأعمار، مبيناً أن الانتخابات الرئاسية في العام 2014 كانت في ظل المعارك الحاسمة ضد الإرهاب، بينما اليوم الانتصار في مراحله الكاملة والنهائية، مشيراً إلى أن السوريين أدلوا بأصواتهم بكل شفافية للمرشح الذي يمثل طموحاته.

وبين سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم أن أبناء الجالية السورية في لبنان بدؤوا منذ صباح اليوم بالتوافد إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي باعتباره حقاً وواجباً دستورياً، ولفت إلى الإقبال الكبير من أبناء الجالية السورية في بيروت والتنسيق عالي المستوى لاستقبال الأعداد الكبيرة من السوريين المقيمين في لبنان والذين توافدوا منذ الصباح للتعبير عن علاقة السوريين بوطنهم وفرحتهم بأن بلدهم استعاد عافيته وبانتظار أبنائه وهم من يعيدون أعماره بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء والغيورين على سورية التي صمدت وحاربت الإرهاب نيابة عن العالم كله، واعتبر أن توافد عشرات السوريين منذ الصباح الباكر يوجه رسالة محبة من أبناء الجالية لبلدهم ورسالة إلى العالم بضرورة رفع الحصار الجائر عن سورية وإلى بعض الدول لإعادة النظر بخطاياهم نحو بلد كان يمثل أجمل صور العيش المشترك في الشرق وربما في العالم.

عبد الكريم يدعو لملاحقة ومحاسبة المعتدين على الناخبين السوريين

وفي وقت لاحق، أعرب السفير عبد الكريم عن أسف سورية لإقدام عدد من اللبنانيين على الاعتداء على حافلات كانت تقل مواطنين سوريين من مناطق تواجدهم إلى السفارة في بيروت للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ضرورة قيام الأجهزة المعنية اللبنانية بملاحقة ومحاسبة كل من أقدم على ذلك لأن ما حدث يسيء إلى صورة لبنان.

وأوضح عبد الكريم في مؤتمر صحفي اليوم أنه من المؤسف إلى حد لا نجد له تبريراً أن يعتدي عدد من اللبنانيين على حافلات كانت تقل سوريين إلى السفارة لممارسة حقهم وواجبهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن ما حدث ويحدث من اعتداءات وإصابة بعض المواطنين السوريين يمس بكرامة اللبناني كما بكرامة السوري ويسيء لصورة الدولة اللبنانية. وقال عبد الكريم ممتنون لتعاون قيادة الجيش اللبناني ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومجلس النواب وكل المسؤولين لكن أناشد بتدخل أكثر حزماً من كل الوزارات والقيادات المعنية لأن هذه الانتخابات فيها مصلحة للبنان كما لسورية وخاصة أن هذا الإقبال الذي شهدته السفارة من السابعة صباحاً تعبير عن رغبة السوريين في العودة إلى وطنهم.

ونوه عبد الكريم بالتعاون والتنسيق والودية التي تعامل بها الأشقاء في لبنان والتسهيلات التي قدمت لإجراء الانتخابات مستغرباً هذا التشويش وهذه التجاوزات وفيما إذا كانت تصرفات فردية أو بتوجيهات من أحد، مؤكداً أن السفارة ستقيم دعوى قضائية ضد كل من اعتدى على المواطنين السوريين. وأشار عبد الكريم إلى أنه لو كان المعتدى عليهم لبنانيين لكنا في الحماسة نفسها فهم أهلنا وإخوتنا ولا نريد مضاعفات تزيد هذا التجاوز ونضع الأمر في عهدة الدولة والمسؤولين والقيادات اللبنانية مشدداً على أن الجغرافيا والتاريخ والتحدي الاقتصادي والأمني والعلاقات العائلية تفرض العلاقة الأخوية والمتميزة بين البلدين.

هذا ووصف وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المعتدين على السوريين المتوجهين إلى الاقتراع في انتخابات الرئاسة في سفارة بلادهم بلبنان، بالنازيين، فيما قال رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق وئام وهاب إن “قطع الطرق والاعتداء على الناس خط أحمر” وأضاف مخاطباً جعجع: لا تلعب بالنار، وقال، لجعجع عبر حسابه في “تويتر”، إن قطع الطرقات ثمنه كبير، و”أنت تعرف ثمن الأخطاء القاتلة”.

وفي تغريدة لاحقة، حذّر وهاب من وصفهم بالزعران، وهدد بالقول: “إياكم والأمن”، وأضاف: : “إذا كانت القوى الأمنية غير قادرة على حماية الطرقات والناس فهناك قوى قادرة أن تلم الزعران خلال ساعات”، وتابع: “خيارنا الدولة إذا كانت قادرة وإلا سندعو القوى الوطنية للنزول الى الشوارع وحسم الأمر. أتفهم غيظكم من الزحف الشعبي لانتخاب الأسد ولكن إياكم والأمن”.