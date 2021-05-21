أبناء ريف حلب … الأسد حقق الانتصار وقاد سفينة الوطن إلى بر الأمان

حلب – معن الغادري

تواصل الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية في حلب – مدينة وريفاً – إقامة الاحتفالات والمهرجانات الجماهيرية والتجمعات الوطنية في المناطق والأحياء والساحات العامة دعما. لترشح الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية .

وبهذه المناسبة شهدت مدينة نبل في الريف الغربي بالريف الشمالي للمحافظة مهرجاناً جماهيرياً حاشداً أكد خلاله أبناء المدينة أن سورية ستبقى عزيزة منيعة على أعدائها وستواصل معركتها ضد الإرهاب والغزاة الطامعين حتى تطهير كامل تراب الوطن من دنسهم واستعادة كل شبر مغتصب .

وأوضح المشاركون في المهرجان أن الاستحقاق الوطني الدستوري المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية يتوج انتصار الوطن على الإرهاب والأعداء ، ويجسد ارادة السوريين وعزمهم على بناء سورية المتجددة ، مؤكدين أنهم سيشاركون في الانتخابات وفاءً وتقديراً لتضحيات أبطال الجيش العربي السوري الذين سطروا أروع ملاحم البطولة دفاعاً عن كرامة وعزة الوطن ، وسيشاركون في الانتخابات لأنه حق وواحب وطني وأخلاقي وديني ، ومن شأن ذلك أن يعزز من الحياة الديمقراطية والدستورية وعمل المؤسسات ويجسد معاني وقيم مجتمعنا ويرسخ المبادىء والثوابت الوطنية .

وأشارت الكلمات التي ألقيت في الحفل إلى أن سورية ماضية بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مشروعها التنموي وفي إعادة اعمار الوطن وتحصينه ضد أعدائه حاملين شعار ( الأمل بالعمل ) خلف القيادة الشجاعة والحكيمة للقائد بشار الأسد الذي يمثل الإرادة الصلبة والشجاعة والحكمة وكل آمال وتطلعات السوريين في بناء مستقبل أفضل .

وعاهد أبناء بلدة نبل الوطن قائد الوطن بالمضي قدماً لاستكمال معركة النصر والكرامة والعزة ، ومعركة البناء والإعمار .

الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب وفي كلمة له نوه بتضحيات أبناء هذه المدينة الصامدة التي تحدت الارهاب وانتصرت عليه ، مؤكداً أن هذه الوقفة الوطنية المشرفة للشعب السوري وتلاحمه مع قائده بشار الأسد تجسد كل مااني الحب والوفاء ، وتعكس قوة مجتمعنا وتماسكه وتجذره بأرضه ، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تتوج انتصار سورية السياسي والذي يضاف إلى السجل الحافل والمشرف لانتصارات جيشنا العظيم الجيش العربي السوري ، داعياً إلى تمثل شعار ( الأمل بالعمل ) واقعاً معاشاً لبناء سوزية المتجددة بقيادة الأمين المؤتمن القائد بشار الأسد الذي صان وطنه وحمى شعبه وأسقط كل المؤامرات التي حاولت تدمير مكونات الدولة السورية ، وقاد سفينة الوطن بكل حكمة وشجاعة واقتدار إلى بر الأمان .

شارك في المهرجان الجماهيري فعاليات حزبية ورسمية وشعبية .

يشار إلى مناطق ومدن وبلدات أرياف حلب الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي شهدت تجمعات جماهيرية حاشدة خلال الأيام الماضية دعماً لترشح الرفيق القائد بشار الأسد عبر خلال الأهالي والفعاليات المختلفة عن ولائهم وانتمائهم للوطن ولقائد مسيرة الوطن السيد الرئيس بشار الأسد ، مؤكدين انهم سيكملون المشوار مع القائد بشار أملا وعملاً وعطاءً وتضحيةً .

ودعماً لترشح القائد بشار الأسد نظمت شعبة المهن الحرة بالتعاون مع اتحاد الحرفيين مهرجاناً جماهيرياً حاشداً في ساحة العزيزية، أكد خلاله المشاركون على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتي تأتي استكمالاً لمشروع النصر ولمشروع إعمار وبناء سورية .

وأشار المشاركون في التجمع الوطني الحاشد إلى أن الشعب السوري بمختلف شرائحه في الداخل والخارج حسم موقفه وقال كلمته وانتصر لوطنه وجيشه ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي يجسد ضمير ووجدان الأمة ويمثل تطلعات وآمال الشعب السوري والأجيال المتعاقبة في بناء مستقبل أفضل ، مؤكدين أنهم سيكملون المشوار مع القائد بشار أملاً وعملاً لبناء سورية المتجددة العصية على الأعداء .

كما شهدت حلب العديد من الفعاليات والوقفات الوطنية دعماً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد ، حيث استضافت خيمات الوطن في المدينة والريف الآلاف من المواطنين الذين اكدوا أن مرشحهم هو القائد بشار الاسد صانع مجد الوطن وانتصاراته ، كما أقيمت ندوات وملتقيات ثقافية وفكرية ومهرجانات واحتفالات فنية فلكورية من وحي المناسبة الوطنية .