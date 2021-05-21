أوركسترا الجامعة في حفلها الأول دعماً للاستحقاق الرئاسي

حمص-البعث

أحيت أوركسترا الجامعة للاتحاد الوطني لطلبة سورية حفلها الموسيقي الأول على المدرج الكبير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة البعث دعماً للاستحقاق الرئاسي. وقدمت فيه مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية بدأتها بالنشيد الوطني، ثم سورية يا حبيبتي وطير الحرية وصف العسكر وموشح فيك كل ما أرى.

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أن نواة الفرقة الأساسية من طلبة كلية التربية الموسيقية في الجامعة، الأمر الذي يدعو للفرح والتفاؤل بوجود أجيال مبدعة قادرة على العطاء والإنتاج في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية هذه الأوركسترا التي ستسهم بدعم الجامعة في كل الاحتفالات والمناسبات داخل حمص وخارجها كما أنها ستكون إحدى أهم الفرق التي ستنشر ثقافة العمل الموسيقي الجماعي في سورية.

كما أشاد علي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة بجامعة البعث بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للأوركسترا من مستلزمات وتجهيزات لتكون من الفرق الموسيقية المهمة على الساحة الفنية لتقدم أعمالاً موسيقية تعزز الحس الموسيقي والذوق الفني لدى طلبتنا معتبراً أن الموسيقا هي لغة الحضارة والرقي وجامعاتنا هي منابر للعلم والإبداع بمختلف أشكالها.

ونوه نسيم رمضان قائد الأوركسترا إلى أن الفرقة التي تتألف من 30 عازفاً و53 مغني كورال تشكلت منذ حوالي الشهرين حيث بدأت بالتحضيرات للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي بدعم من الجامعة واتحاد الطلبة وكلية الموسيقا عبر توفير المخابر والآلات والتجهيزات اللازمة.

وتأتي الانطلاقة الأولى للأوركسترا وفقاً لقائدها بمثابة لبنة للاستمرار ولتطوير العمل في ظل هذه المرحلة التي تتطلب العمل من الجميع ومن خلال موسيقانا لمواجهة أعداء الإبداع والحضارة وتأكيداً بأن سورية التي قدمت أول نوتة موسيقية للعالم سيبقى أبناؤها أصحاب القرار الحر المستقل.