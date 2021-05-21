ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 243.. والاحتلال يقمع مظاهرات الضفة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ 243 شهيداً، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة، حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما أفادت وكالات بأنّ الفرق الطبية في غزة تعاني صعوبات في البحث عن الناجين والشهداء بسبب حجم الدمار الكبير، مشيرة إلى أنه تم انتشال جثامين 9 شهداء بينهم طفلة من تحت الأنقاض في غزة. وأضافت: أن هناك انتشال صواريخ غير منفجرة من مواقع استهدفها العدوان الإسرائيلي.

من جهته، قال وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة: “نريد من المانحين والداعمين أن يعلنوا تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة إعمار غزة من على أرضها ليكونوا شهوداً على حجم الدمار الذي سببه العدوان”، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه خلال عملية “حارس الأسوار” تم إطلاق 111 صلية، تضمنت 960 صاروخ على عسقلان. كما أصيب 295 شخصاً من عسقلان تم نقلهم إلى المستشفيات.

ودخل وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيّز التنفيذ، في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد نحو 11 يوماً من بدء العدوان على القطاع.

هذا ورحبت الرئاسة الفلسطينية بنجاح الجهود الدولية التي أدت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية تنهي الاحتلال. وأشادت بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التي أدت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أنه قد حان الوقت للإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجدية تنهي الاحتلال وتوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه آلاف الفلسطينيين الذين تظاهروا في باحاته عقب انتهاء صلاة الجمعة، تأكيداً على مواصلة المقاومة في وجه الاحتلال وتنديداً بجرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح وحالات اختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل حي الشيخ جراح، الذي تحاول تهجير أهله قسرياً من منازلهم لتسليمها للمستوطنين، وذلك بهدف منع وصول المتضامنين إلى الحي.

إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وفي سياق متصل أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة تندد بجرائمه بحق الفلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة عند المدخل الشمالي للمدينة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة لنصرة القدس وقطاع غزة المحاصر في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الشمالي للمدينة أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز السام بكثافة على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وتشهد قرية بيت دجن مظاهرات كل يوم جمعة احتجاجاً على مخططات الاحتلال للاستيلاء على مساحات من أراضيها وإقامة بؤر استيطانية.

في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة التي دعت إليها الفصائل الوطنية الفلسطينية في قمة جبل صبيح جنوب البلدة والذي يتعرض لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال ومستوطنيه للاستيلاء عليه ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل شارك مئات الفلسطينيين في وقفة تضامنية دعماً لصمود المقدسيين في وجه مخططات الاحتلال التهويدية ووفاء لدماء الشهداء في قطاع غزة.

وشهدت مدينة طولكرم بالضفة الغربية وقفة تضامنية دعماً لصمود المقدسيين في وجه مخططات الاحتلال التهويدية ووفاء لدماء الشهداء في قطاع غزة المحاصر.

ووفقا لوكالة وفا فان المشاركين رفعوا خلال الوقفة التي دعت إليها فصائل العمل الوطني وسط ميدان جمال عبد الناصر في المدينة العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لممارسات واعتداءات الاحتلال على القدس المحتلة وقطاع غزة.