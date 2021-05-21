الشوفي والحمصي يلتقيان فعاليات ريف الرقة المحرر

الرقة – حمودالعجاج:

دعماً للحملة الإنتخابية للأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار حافظ الأسد، التقى الرفيقان عضوا القيادة المركزية للحزب هدى الحمصي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع والتنظيم المركزي، في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر، القيادات الحزبية والشعبية والنقابية، بحضور عبد العزيز العيسى أمين فرع الحزب بالرقة.

ونقلا في مستهل اللقاء تحية ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب القائد بشار الأسد للرفاق البعثيين ومن خلالهم إلى أهالي محافظة الرقة.

الرفيقة الحمصي أكدت ضرورة المشاركة الواسعة للرفاق البعثيين بالانتخابات الرئاسية والتحلي بالأخلاق البعثية لأننا اليوم نعيش لحظات حاسمة تعد الأهم في تاريخ سورية المعاصر، وأشارت إلى دور الرفاق البعثيين في الاستحقاق الرئاسي، مؤكدة أننا كبعثيين نقول نعم للقائد لأنه رمزنا وقدوتنا وضمان سيادة واستقرار وطننا الذي سطّر أروع ملاحم البطولة والانتصار في دحر ومواجهة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان، وقد عهدناه سيد الرجال والمواقف، الربان الفذّ الذي قاد سورية إلى النصر المحتوم، الصامد صمود الجبال.

بدوره قدم الرفيق الشوفي عرضاً لأهمية الانتخابات الرئاسية بعد أن وصلت سورية إلى بر الأمان وتحطمت بفضل صمودها كل قوى الشر والإرهاب وداعميه، مشيراً إلى أن واجبنا كقيادات بعثية إبراز الصورة الناصعة للاستحقاق الرئاسي لتكون بأبهى حلة لأن هذه اللوحة الجميلة جعلت أعداء الوطن يفقدون صوابهم، وبين آلية ودور الرفاق البعثيين في نجاح هذا الاستحقاق،مؤكداً أن وقوف السوريين جنباً إلى جنب مع جيشهم ودولتهم وتمسكهم بثوابتهم الوطنية حطم كل أوهام الغرب، لافتاً إلى أن القادة يصنعون الحلول وينطلقون من الشعار الذي أطلقه قائد الوطن في حملته الإنتخابية وهو الأمل بالعمل.

بعد ذلك قام الرفيقان عضوا القيادة المركزية بزيارة خيمة وطن في بلدة الحمدانية بريف الرقة الشرقي، وشاركوا الفعاليات الاجتماعية وأهالي البلدة احتفالاتهم .

حضر اللقاء أمين وأعضاء قيادة الفرع، وأعضاء مجلس الشعب، وقيادات الشعب ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.