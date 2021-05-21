الريال يتمسك بأمل التتويج أمام فياريال.. واليوفي ينشد المقعد الأوروبي

وصلت الأمور إلى خواتيمها في الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى، ومع حسم لقبي الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإيطالي، يبقى الصراع محموماً على لقب الدوري الإسباني حتى اللحظة الأخيرة لمباريات فريقي العاصمة مدريد، حيث يلتقي المتصدّر والأقرب إلى اللقب أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد المهدّد بالهبوط إلى الدرجة الثانية، ويواجه الوصيف ريال مدريد فياريال السادس. تاريخياً تكرر حسم الليغا في آخر اللحظات 6 مرات في الألفية الثالثة، وهي بشرى للأتلتي وفأل سيئ للريال، إذ كان القاسم المشترك بين المرات الست هو تتويج متصدّر الجولة ما قبل الأخيرة بطلاً للمسابقة في نهايتها.

وبالعودة للمباراتين لن يفرط الأتلتي بنقاط المباراة الثلاث أبداً ليضمن لقبه الـ11، والثاني في حقبة المدرّب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي خسر فرصة ضمان لقب الليغا مبكراً في الموسم الحالي بعدما ابتعد بفارق كبير عن ريال مدريد وبرشلونة، لكنه تعثر كثيراً في النصف الثاني من الموسم، والمهمة لن تكون بهذه السهولة فمنافسهم يقاتل للبقاء ضمن الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية ستكون كتيبة زيدان في مباراة قوية جداً أمام خصم هزمه في جولة الذهاب ويصارع من أجل الحفاظ على مركزه المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي، لكنه يتسلح بمعنويات فريقه القوية، فهو استطاع تقديم أداء مميز في مباراتيه الأخيرتين أمام غرناطة (4-1) ثم أتلتيك بلباو (1-0).

إيطالياً، فتح التعادل السلبي لميلان مع كالياري البوابة جزئياً أمام يوفنتوس لإمكانية حصده أحد المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يحتلّ يوفنتوس المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، متخلفاً بنقطة واحدة عن نابولي وميلان صاحبي المركز الثالث والرابع على الترتيب، وبـ3 نقاط عن أتالانتا الذي يحتل المركز الثاني، ومع تبقي جولة واحدة على النهاية وحسم إنتر وأتلانتا لأول بطاقتين، اشتعل الصراع بين الثلاثي نابولي وميلان ويوفنتوس على البطاقتين المتبقيتين.

وللتذكير في حال التعادل في عدد النقاط بين فريقين أو أكثر يتمّ الفصل به بالنظر إلى عدد النقاط التي حصدها كل فريق في المواجهات المباشرة، وفي حال التعادل أيضاً، يُنظر إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وعليه يمتلك ميلان الأفضلية على يوفنتوس في المواجهات المباشرة إن تساويا في عدد النقاط، بينما يتفوق السيدة العجوز على نابولي بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، وهذا يعني أنه سيحصل على بطاقة التأهل لو تعادلا بالنقاط بعد انتهاء الجولة الأخيرة، وهناك احتمال صغير بأن تتعقد الأمور أكثر وتتعادل الفرق الثلاث بالنقاط في الجولة المقبلة، وهذا يتطلّب أن يتلقى ميلان ونابولي الهزيمة أمام أتالانتا وهيلاس فيرونا على الترتيب، بينما يسقط يوفنتوس في فخ التعادل مع بولونيا، فحينها ستتساوى الفرق الثلاث بعدد النقاط برصيد 76 نقطة لكل منهم، حيث فاز وخسر كل فريق ضد منافسه المباشر ذهاباً، وبالتالي فهم متعادلون أيضاً بعدد النقاط في المواجهات المباشرة، وفي هذه الحال سيتمّ اللجوء إلى فارق الأهداف، فيكون ميلان أولاً ثم نابولي بفارق الأهداف عن يوفنتوس.

وفي إنكلترا، مازال الصراع على مراكز دوري الأبطال ملتهباً، فتشيلسي الثالث لديه 67 نقطة وليفربول الرابع 66 نقطة بفارق الأهداف عن ليستر الخامس، وتنتظر الأخير مباراة هي الأقوى في الجولة الحاسمة من الدوري، أمام توتنهام صاحب المركز السابع بـ59 نقطة، وتكتسب المباراة أهمية كبيرة فالتعادل خسارة ولا بديل عن الفوز، وطبعاً انتظار نتائج باقي المباريات، لعلّ تشيلسي أو ليفربول يتعثر ليصعد ليستر في سلم الترتيب في حال فاز، أو يتعثر ويستهام فيرتقي توتنهام في مركزه في حال فوزه بالتأكيد.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي الممتاز (الجولة 38)

مباريات الأحد: أرسنال– برايتون، أستون فيلا– تشيلسي، فولهام– نيوكاسل، ليدز يونايتد- وست بروميتش ألبيون، ليستر سيتي– توتنهام، ليفربول- كريستال بالاس، مانشستر سيتي– إيفرتون، شيفيلد– بيرنلي، وست هام– ساوثامبتون، ولفرهامبتون- مانشستر يونايت 6 عصراً.

الدوري الإيطالي (الجولة 38)

مباريات الغد: كروتوني– فيورنتينا، كالياري– جنوى، سامبدوريا- بارما 9,45 مساءً.

مباريات الأحد: إنتر– أودينيزي 6 عصراً، تورينو– بنيفنتو، بولونيا– يوفنتوس، ساسولو– لاتسيو، أتالانتا- ميلان، سبيزيا– روما، نابولي– هيلاس 9,45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة 38)

مباريات اليوم: قادش– ليفانتي 10 مساءً.

مباريات الغد: سيلتا فيغو- ريال بيتيس، إيبار– برشلونة، ويسكا– فالنسيا، أوساسونا- ريال سوسيداد، ريال مدريد– فياريال، بلد الوليد- أتلتيكو مدريد، إلتشي- أتلتيك بلباو 7 مساءً.

مباريات الأحد: غرناطة– خيتافي 7.30 مساءً، إشبيلية- ديبورتيفو ألافيس 10 مساءً.