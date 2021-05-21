الفنانون السوريون: الاستحقاق الرئاسي مرحلة جديدة في حياة السوريين

دعت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين الفنانة تماضر غانم كل مواطن سوري لممارسة حقه الانتخابي واختيار من يراه مناسباً ليقود بلدنا إلى بر الأمان، لأن الانتخاب حقّ ويجب أن يمارسه كل مواطن سوري غيور على بلده، مشيرة إلى أن الاستحقاق الرئاسي سيكون محطة مهمّة في تاريخ سورية، ومعلنة أنها ستنتخب من ظل معنا ولم يتركنا في كل الظروف الصعبة التي مررنا بها، لذلك ستكون كلمتها للمرشح بشار الأسد الذي ستنتخبه بملء إرادتها لإيمانها بأنه الشخص المناسب وهو الذي كان مقاوماً ورئيساً ومواطناً، وقد حان الوقت لنقول له نحن معك كما كنت معنا في كل المحن التي مررنا بها لنكمل الطريق يداً بيد ولنبني سورية التي نتمناها وفق شعاره الذي أطلقه “الأمل بالعمل”.

باقون على العهد

وبيّن الفنان المسرحي محمد ناصر الشبلي أن الاستحقاق الانتخابي هو قيمة إنسانية وأخلاقية وواجب وطني، وهو أيضاً تكريس للديمقراطية والتعدّدية، لذلك فالجميع اليوم مدعوون لممارسة هذا الحق والواجب، وخاصة في هذه المرحلة المهمّة والدقيقة من تاريخ بلدنا، حيث يجب علينا أن نثبت للقريب والبعيد أننا ورغم حدة الأزمة وحجم التآمر الكبير الذي طال بلدنا فإننا مازلنا شعباً متماسكاً وموحداً ومدافعاً عن جغرافيته ومؤسساته ومؤمناً بماضيه وحاضره ومستقبله، وما زلنا باقين على العهد، وسننجز الاستحقاق بأعلى نسبة مشاركة لنتابع مسيرة إعادة الإعمار وتحريك العجلة الاقتصادية والزراعية، وإعادة الأمان إلى كل جغرافيا الوطن، ومحاربة الفساد، وليكون شعارنا جميعاً “الأمل بالعمل”.

مرحلة جديدة

بدوره أكد أمين سر نقابة فناني ريف دمشق الموسيقي محمد زغلول أن الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية حدث استثنائي ومصيري يمسّ الشعب السوري بشكل مباشر، ولكل مواطن الحق في الترشح والانتخاب، وهذا ما لاحظناه من خلال ما أعلنه مجلس الشعب بفتح باب الترشح عبر المحكمة الدستورية وتقديم أكثر من طلب، وهي حالة ديمقراطية تعيشها سورية التي تقوم منذ أكثر من قرن على المؤسسات التنفيذية والتشريعية التي رغم الحصار الخارجي والمشكلات والضغوطات الخارجية والدولية مارست واجباتها ضمن الحرب الكونية التي شُنَّت عليها منذ أكثر من عشر سنوات، وضمن حصار اقتصادي مسَّ لقمة العيش للمواطن السوري، ومع هذا وضمن هذه الظروف ظلت سورية بلداً يحكمه الدستور ويقوم على مؤسسات الدولة التي ظلّت قائمة في كل مراحل الحرب ومارَست كل حقوقها الدستورية من خلال مجلس الشعب لأكثر من دورة، مؤكداً أن تضافُر الجهود مع قائد الوطن الصامد والاستثنائي بشار الأسد سيدخل سورية مرحلة جديدة على صعيد الإعمار والتطوير، وبناء الفكر والحجر، ومن واجب كل مواطن سوري المشاركة من أجل وحدة وكرامة سورية.

مرحلة التتويج

وكفنان وعضو قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية بدرعا يرى المخرج المسرحي سهيل عقلة أن الاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس للجمهورية واجب على كل مواطن لممارسة حق الانتخاب، وأن الفنانين وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي مرّ بها وطننا بذلوا جهودهم لتقديم الأفضل وإيصال رسالتهم، وحققوا النجاح على الرغم من الحصار الذي مورس عليهم وعلى أعمالهم، مشيراً إلى أن الاستحقاق الرئاسي ما هو إلا تتويج لتعب وجهد عشر سنوات صعبة مرّ بها كل مواطن سوري خلال الحرب التي شُنّت على سورية، مؤكداً أن الاستحقاق واجب على كلّ مواطن وفنان للوصول إلى مرحلة يعمّ فيها الاستقرار والأمان وبداية مرحلة أخرى من العمل يداً بيد مع قائد الوطن بشار الأسد الذي قاوم مع جيشنا أبشع هجمة إرهابية شُنّت على سورية لبناء ما دمّرته الحرب ولإعمار سورية إنساناً وحجراً.

أمينة عباس