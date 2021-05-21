بدعوة من مجلس الشعب.. وفد روسي لمواكبة الانتخابات الرئاسية

استجابة لدعوة من مجلس الشعب شكل مجلس الاتحاد الروسي وفداً للمشاركة في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية، والتي تجري في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وقال رئيس اللجنة الدولية في المجلس غريغوري كاراسين: “الوفد يضم أربعة أعضاء هم سيرغي موراتوف الذي سيرأسه، وفاديم دينجين وأوليغ سيليزنيف ومستشار موظفي اللجنة الدولية أندريه كولينكو”، مشيراً إلى أن الوفد “سيضم أيضاً ممثلين عن الغرفة العامة لروسيا وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين”.

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أعلن في وقت سابق تلقي دعوة من مجلس الشعب لمواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية.