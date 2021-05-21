جماهير دمشق والرفاق البعثيين نعم للرفيق بشار الاسد

دمشق – بسام عمار

دعما لترشيح الرفيق بشار الأسد رئيس الجمهورية أقامت الشعب الحزبية في فرع دمشق للحزب بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والمجتمعية تجمعات حزبية وشعبية شارك فيها الالاف من الرفاق والمواطنين الذين أكدوا عزمهم المشاركة بكثافة في الانتخابات وتأييدهم لترشيح السيد الرئيس .

الرفيق حسام السمان أمين الفرع أكد / للبعث/ أن جماهير دمشق تتطلع ليوم السادس والعشرين بكل ثقة وتفاؤل لتعبر عن حبها ووفائها لوطنها أولا ولقائدها ثانيا ولتقول كلمتها بكل حرية وثقة نعم لسورية الحرة القوية نعم لحرية القرار السيادي الذي امتزنا به خلال العقود الماضية وأصبح العنوان المميز لنا نعم لمرحلة جديدة من الاعمار والانتصار والديمقراطية منوها الى أن دمشق كانت وستبقى عنوان الصمود والانتصار وحرية القرار وخلال الأعوام الماضية من الحرب الارهابية الظالمة لم يستطيعوا النيل سيادتنا رغم كل الارهاب والتدمير والخطط الاجرامية التي وضعت لتحقيق هذا الهدف حيث أنها فشلت على أبوابها وغيرها من المحافظات السورية التي بقيت صامدة بفضل وعي أهلها وانتمائهم الوطني والتفافهم حول جيشهم وقيادتهم المتمثلة بالرفيق بشار الأسد رئيس الجمهورية .

وأضاف ان الرفاق البعثيين في دمشق وهم جزء مهم من المؤسسة الحزبية الوطنية اثبتوا خلال الأعوام الماضية مدى وعيهم لحجم المخططات الارهابية التي تستهدف وطنهم ومواقفه الوطنية والقومية والتزامهم بالنهج الوطني واحساسهم بالدور المناط بهم فكان خيارهم الأول والاخير الوطن وقائده وترجموا حبهم لهذا الخيار عملا وطنيا خلاقا فكانوا في الصفوف الأمامية في العمل الوطني بمختلف مجالاته والحزبي والميدان واليوم سيتابعون مسيرتهم الوطنية من خلال المشاركة الكثيفة بالانتخابات وسيقولون كلمتهم بكل حرية وديمقراطية تربوا عليها في مدرسة البعث العظيم نعم للرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد رئيس الجمهورية وماتربوا عليه من حرية وديمقراطية هي من أدبيات حزبهم وأمينه العام مشيرا الى أن حزب البعث كان المستهدف من بداية هذه الحرب الظالمة مستهدفا بمشروعه الوطني الذي بنى مؤسسات وطنية أمنت الصمود الوطني وحرية القرار وعلى رأسها مؤسسة الجيش العربي السوري الذي حير العالم بعقيدته التي تربى عليها في مؤسسة البعث وكان الرفيق الأمين العام قائد هذه المؤسسة القدوة لعناصرها التي استمدت منه الوطنية والشجاعة كما كان مستهدفا بمشروعه القومي الذي أكد عليه الرفيق الأمين العام للحزب كونه السبيل الوحيد لخلاص الأمة العربية من مشكلاتها .

وذكر الرفيق أمين الفرع أن اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بموعدها هو اصرار من القيادة السياسية على انجاز استحقاقاتها الدستورية بكل حرية وديمقراطية ودون الرضوخ لإملاءات الخارجية وتأكيد منها على تطبيق الدستور السوري والذي صيغ بأياد وطنية واستفتاء شعبي وطني وأن قانون الانتخابات العامة من أهم وأحدث القوانين واجراء هذه الانتخابات هو تأكيد على متابعة مسيرة الحياة التي لم تتوقف طلية أحد عشر عاما من الحرب الارهابية الظالمة حيث بقيت الدولة تقوم بواجباتها على مختلف الصعد وتمارس استحقاقاتها الدستورية بمواعيدها من خلال اجراء انتخابات الادارة المحلية ورئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وهذا يدل على قوتها ومؤسساتها الوطنية وتكريسها للحياة الدستورية وفي الوقت ذاته استمرت المؤتمرات الحزبية والنقابية والتي تميزت بالحرية والشفافية لافتا الى أنه مع انجاز أي استحقاق انتخابي هناك نصر جديد لنا في معركتنا ضد الارهاب ومع تحقيق أي تقدم سياسي او ميداني أو اقتصادي هناك احباط وخيبة لعدونا واليوم مع انجازنا لهذا الاستحقاق نكون قد توجنا انتصاراتنا المختلفة وبدأنا مرحلة جديدة من مسيرة الاعمار والتطوير والبناء بقيادة الرفيق بشار الاسد رئيس الجمهورية مشددا على ان الرفاق البعثيين هم جزء مهم منها في مختلف مواقع العمل التي يتواجدون فيها وسيتابعون تطوير العمل الحزبي .

وأوضح الرفيق السمان أن انتخاب الرفيق الأمين العام بشار الأسد يعني الحفاظ على سورية قوية وعلى نهجها الوطني والقومي و المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية وعلى النهج الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والصحي والثقافي منوها الى أن حب الشعب لقائده برز من خلال الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع في السفارات في الخارج قبل ان يبرز في الداخل ويوم الانتخابات سيوجه من خلاله الشعب العربي السوري رسالة حب ووفاء للوطن والقائد وسيؤكدون المؤكد ان القرار السوري حر .