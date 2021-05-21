د.صفوان سلمان: الاستحقاق الدستوري إنجاز سوري يعبّر عن إرادة الدولة الوطنية الحيّة

اللاذقية – مروان حويجة:

أكّد الدكتور صفوان سلمان رئيس المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي أهمية إنجاز الاستحقاق الدستوري وتكريس الوعي المتجذر في كل السوريين بما يرسّخ غنى الحياة السياسية وتحويل الوعي الى ممارسة من خلال أداء الواجب الوطني.

وقال د. سلمان في تصريح لـ ” البعث “: الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني قبل كل شيء اعتماداً على عاملين أولهما أنه واجب من واجبات الدولة الدستورية والقانونية، وبإنجازها لهذا الاستحقاق في موعده تتوج صمود مؤسسات الدولة وتعبّر عن أن هذه الدولة الوطنية، التي انتصرت في المعركة الوطنية في مواجهة الإرهاب، هي دولة حيّة تحافظ على مواثيقها واستحقاقاتها، والعامل الآخر أن الاستحقاق حقّ لكل مواطن وواجب وطني بالدرجة الأولى، قبل أن يكون واجباً حزبياً، وبالتالي قيام المواطن بواجبه الوطني مع قيام الدولة بواجبها القانوني والدستوري يكتمل هذا الإنجاز السوري الصرف الذي يعبّر عن الإرادة السورية.

وأضاف د.سلمان : الدول الحيّة تعبر عن إرادة شعبها ولا تكترث للإرادات الأجنبية الخارجية المعادية التي طالما غذّت الحرب العالمية عليها، وتمارس علينا اليوم حرباً اقتصادية سننتصر بها كما انتصرنا عليها في المعركة الوطنية في مواجهة الإرهاب، ولفت إلى أن تفاعل أبناء الشعب السوري مع أجواء الاستحقاق من خلال اللقاءات الجماهيرية يعكس الوعي المتجذر لدى السوريين وتعبير حقيقي عن أن هذا الوعي بأهمية الاستحقاق موجود، وأضاف: نحن كأحزاب مؤسسة للحياة السياسية والفكرية في هذا البلد علينا واجب رئيسي هو تحويل هذا الوعي إلى ممارسة والى ممارسة حقيقية لهذا الحق الوطني وللاستحقاق الوطني في يوم الانتخاب وأن نجعل من يوم الانتخابات يوم التعبير عن حقيقة سورية وعن حقيقة كل السوريين.