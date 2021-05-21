سورية تدين بشدة قرار الحكومة الألمانية حرمان المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا من حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

أدانت سورية بشدة قرار الحكومة الألمانية حرمان المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا من حقهم الدستوري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن هذا القرار الجائر للحكومة الألمانية يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وإخلالاً منها بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية على الدولة المضيفة.

وأضاف المصدر: كما أن هذا القرار يشكل اعتداء فاضحاً على حقوق وحرية السوريين ومحاولة يائسة لمصادرة قرارهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم وهو يفضح زيف الديمقراطية التي تتشدق بها الحكومة الألمانية ويعري دورها الهدام في الحرب الظالمة على سورية.

وتابع المصدر الرسمي: إن على الحكومة الألمانية أن تدرك أنها وإن استطاعت حرمان السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية فإنها لن تستطيع أن تنزع من صدورهم مشاعر الانتماء الوطني لسورية وهي بهذا الموقف الجائر أعجز عن التأثير على الأوضاع في سورية وتوطيد الأمن والاستقرار فيها وعليها أن تعلم أن القول الفصل في سورية للسوريين حصراً شاء من شاء وأبى من أبى.

وكانت السلطات الألمانية أصدرت قراراً بمنع المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالسفارة السورية في برلين فيما نظم السوريون في ألمانيا وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة تنديداً بقرار السلطات الألمانية.