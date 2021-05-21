عادل إمام في وداع سمير غانم

“مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. هتوحشني قوي” بهذه الكلمات نعى الفنان عادل إمام صديقه وزميل مشواره الفني الفنان المصري سمير غانم الذي وافته المنية أمس الخميس بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا، ومرض الاعتلال الكلوي، وذلك عبر صفحته بموقع الفيسبوك.

جمعت علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سمير غانم، وبدأت هذه العلاقة منذ مرحلة الشباب، وكانت علاقة رائعة. ومنذ بداية المشوار، حلم كل منهما بالعبور إلى الجمهور، وتحقيق حلم الشهرة، واختارا سوياً اللون الكوميدي وأكملا طريقهما في عالم التمثيل.

شارك سمير غانم مع الزعيم في 7 أعمال فنية هي “جواز على الهوا، وأزواج طائشون، وأذكياء لكن أغبياء، وجنس ناعم، ومغامرون حول العالم، والمشاغبون في الجيش”.

وكان الظهور الأخير الذي جمع النجمين معاً مسلسل “عوالم خفية” حيث ظهر الراحل مع الزعيم ضيف شرف ضمن إحدى حلقات العمل، ونال المشهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً حيث ظهر النجمين معاً بعد غياب سنوات.

وفي أيار 2021، أصيب الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثره فقد القدرة على التنفس، وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، وشيئاً فشيئاً ساءت حالته الصحية، وارتبكت وظائف الكلي، وفي لحظة حزينة فارق صانع البهجة الحياة، تاركاً حزناً كبيراً في قلوب محبيه.