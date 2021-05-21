 عرض أزياء “أرماني” بحضور الجمهور في ميلانو

تقيم دار “أرماني” الإيطالية للأزياء الراقية (الهوت كوتور)، عرضاً للأزياء في ميلانو، بحضور جمهور، في إطار أسبوع الموضة 2021. وأوضحت المجموعة في بيان، أن العرض المخصص لتشكيلتها الرجالية لربيع وصيف 2022 سيقام في 21 حزيران المقبل. وأضافت أن “قرار معاودة العروض بحضور جمهور اتخذ في ضوء التحسن العام” في الوضع الصحي المرتبط بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

باتت “أرماني” بذلك أول دار أزياء إيطالية كبرى تعلن معاودة العروض بحضور متفرجين، بعدما كانت كذلك السبّاقة في بداية الجائحة في شباط 2020 إلى الامتناع عن إقامة عروض من هذا النوع”.

وأوضح المايسترو جورجيو أرماني (86 عاماً) حينها أن هذا القرار اتخذ التزاماً بالإجراءات الصحية التي أقرتها الحكومة الإيطالية، وأوصت بتجنب التجمعات في ظل التفشي السريع للإصابات بفيروس كورونا في شمال البلاد. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية في نيسان 2020: “أنا خائف كأي شخص آخر على ما أعتقد”.

وبادر المصمم خلال مرحلة الجائحة إلى تكريس مصانعه لإنتاج بزات واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية وزعت مجاناً. وسيلي عرض ميلانو عرض آخر في باريس في 6 تموز في إطار أسبوع الهوت كوتور، فيما يقام عرض “جورجيو أرماني بريفيه” الخاص في السفارة الإيطالية.

وأكدت دار “أرماني” أن العروض الحضورية التي ستقام “ستكون متوافقة مع قواعد التباعد والسلامة التي يتطلبها القانون”، مشيرة إلى أن إقامتها تبقى رهن “تطور الوباء”.