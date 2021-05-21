فعاليات طيبة الإمام: البشار أملنا

حماة – حسان المحمد :

أملنا البشار نستمر بالعمل لننهض ببلدنا من جديد هكذا قالها أبناء مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، مؤكدين أن مشاركة أبناء هذه المنطقة ستكون مميزة وكثيفة في هذا الاستحقاق وذلك تعزيزاً لتضحيات الجيش العربي السوري ودماء الشهداء، ووفاء لمن أوصل السفينة إلى بر الأمان الذي ضمن لنا حق التصويت وواجب الانتخاب وأن المشاركة بالانتخابات واجب وطني وأخلاقي.

المهندس محمد العبدالله من وجهاء طيبة الإمام أوضح أن الانتخابات الرئاسية بموعدها هي انتصار جديد من انتصارات سورية ونحن على العهد باقون مع القائد الرمز الدكتور بشار الأسد ويدا بيد مع الشعار الذي طرحه” الأمل بالعمل” لنستكمل مسيرة النصر والبناء

من جانبه الدكتور عبد العزيز الخليل أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية عنوان مرحلة جديدة في مستقبل سورية، فالدولة بمؤسساتها حرصت على إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده في تأكيد جديد للقاصي والداني بأن سورية انتصرت، مبيناً أنه في السادس والعشرين من أيار الجاري سنكون حاضرين لاختيار مرشحنا الرئاسي لقيادة وطننا إلى بر الأمان.

بدوره الشيخ عبدالله حافظ الطه أكد أن الانتخابات حاجة مجتمعية وضرورة حياتية ومطلب وطني وأخلاقي وديني وهي الشكل الراقي التي تعبر من خلالها الأمم المتحضرة عن تطلعاتها وتوجهاتها السياسية ولبناء حاضرنا ومستقبل أبناؤنا واستقرار مجتمعنا وازدهار بلدنا، وادعوا كل المواطنين التوجه والمشاركة الفعالة بيوم الاستحقاق.

المواطن سمير أحمد عبد الرحمن بين أن الانتخابات الرئاسية شأن سيادي داخلي وسيشارك فيه كل السوريين من أجل مستقبل سورية وتقدمها وازدهارها بعد ما انتصرت على الإرهاب الدولي ورعاته، مؤكداً أن الوحدة الوطنية قاعدة كل بناء وتطور وأساس صمود سورية قيادة وجيشا وشعبا بوجه التحديات الداخلية والخارجية.

الدكتور المهندس بيان العبدالله قال: وفاءً لمن ضحى بنفسه لنكون أقوياء ودعماً لنهج “الأمل بالعمل” فإننا متمسكون بالقائد بشار الأسد ، موضحاً أن الواجب يقضي المشاركة وبكثافة في الانتخابات ليرى العالم أجمع أننا أسياد هذه الأرض وأننا نحن فقط من نختار من يحكمنا، مشيراً أن انتصارات الجيش العربي السوري هي التي أوصلت البلد إلى بر الأمان حيث أراد له الحاقدون المتربصون أن يكون أحد كانتونات الظلم والجهل ولكن فشلوا بصمود الشعب والجيش والقائد، بينما رأى المعلم ممدوح العجمي أن الاستحقاق الرئاسي والمشاركة في الانتخابات مسؤولية الجميع لرسم مستقبل سورية.

وقال سمير عبد الرحمن: إن الانتخابات استحقاق دستوري وسنشارك من أجل مستقبل سوريه وتقدمها وازدهارها بعد أن انتصرت سورية على الإرهاب، ومن ثم نستكمل مشوار البناء وإعادة الإعمار، فيما قال أحمد فؤاد الخطيب: نحن مع ربان السفينة القائد الرمز بشار الأسد الضامن لهذا البلد وأمنه البلد وأمانه، ونحن خلفه سائرون لتحقيق طموحات الشعب.

وأكد المحامي إبراهيم الخليل أن الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة مسؤولية الجميع لرسم مستقبل سوريه والمشاركة واجب وطني وعلى كل المواطنين التوجه والمشاركة الفعالة لنرتقي بسورية.