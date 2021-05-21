ملاكمة الرجال إلى دبي في مهمة آسيوية

أنهى منتخبنا الوطني بالملاكمة للرجال تحضيراته للمشاركة في النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا (دلهي- دبي 2021) التي ستنطلق في الإمارات ابتداء من اليوم.

رئيسُ اتحاد اللعبة كامل شبيب أشار لـ”البعث” إلى أن البطولة كانت مقرّرة في مدينة دلهي الهندية، لكن تمّ نقلها إلى مدينة دبي في الإمارات بسبب التفشي الواسع لجائحة كورونا في الهند، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي ومجلس دبي الرياضي.

وبالنسبة لمنتخبنا الوطني أوضح شبيب أن الاستعداد كان وفق الإمكانات المتاحة، وذلك بسبب ورود الدعوة لنا للمشاركة بالبطولة متأخراً، ولم نكن جاهزين للمشاركة، إلا أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعلى رأسه رئيس الاتحاد أصرّ على المشاركة بالبطولة كونها من أكبر البطولات القارية، مضيفاً: نجحنا في ترتيب أوضاع اللاعبين قبل السفر (المقرر اليوم الجمعة) وأقمنا معسكراً مغلقا للاعبين الذين تمّ اختيارهم من خلال التجارب التي أقامها الاتحاد على مدار العام، وكل لاعب لم يشارك بالتجارب لم تتمّ دعوته لمعسكر المنتخب، كما تمّ اختيار ثلاثة مدربين لتدريب اللاعبين خلال المعسكر وفق حصتين تدريبيتين يومياً.

وكشف شبيب أن منتخبنا سيشارك في البطولة بثلاثة لاعبين هم أحمد غصون وعلاء غصون ومحمد مليس، وسيرافق المنتخب مدربان تحسباً لأي طارئ قد يحصل بالبطولة.

يُذكر أنه سيشارك في البطولة 25 دولة هي: أفغانستان، البحرين، اندونيسيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، قرغيزستان، كوريا، الكويت، لاوس، مكاو، منغوليا، نيبال، باكستان، الفيليبين، قطر، سيريلانكا، تايلاند، طاجكستان، تركمانستان، أوزبكستان، اليمن، الإمارات، إضافة لملاكمينا.

عماد درويش