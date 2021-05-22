أبناء اللاذقية: خيارنا القائد الأسد لأجل ترسيخ السيادة الوطنية

اللاذقية – مروان حويجة

أكّد أبناء اللاذقية أن تجديد الوفاء للقائد الرمز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية واجب يمليه الوفاء الشعبي والوطني لأجل أن تبقى سورية دولة قوية أبية شامخة تحدد خياراتها بإرادة وطنية راسخة وتتطلع إلى المستقبل الواعد المشرق بكل الثقة والاقتدار، ولأن القائد الأسد هو رمز الكبرياء وضمانة ترسيخ السيادة الوطنية ولأنه خيار كل سوري مخلص يتطلع إلى سورية أقوى وأكثر منعة وأشدّ صلابة وقوة.

المهندس طارق عيسى مدير عام شركة النقل الداخلي: إن وطننا الغالي الذي انتصر في أعتى وأشرس حرب عدوانية ظالمة غير مسبوقة بأدواتها وأساليبها وسنواتها فإنه يتطلع بكل أبنائه المخلصين المنتمين لأرضه وترابه وجذوره إلى إنجاز الاستحقاق الدستوري، وهو استحقاق وطني كبير يعبّر فيه السوريون عن عميق الوفاء للقائد الأسد.

جمال عثمان – معاون مدير البريد: لأنك القائد الأمين المؤتمن والأمل الوحيد المضيء في درب مستقبل سورية ولأنك نبض كل سوري شريف مؤمن ومنتمٍ لسورية الحضارة والتاريخ والشجاعة والعروبة فإننا نمضي معك يا قائدنا الأسد.

التربوي عبدالله شحود: خيارنا ساطع كوهج الشمس: خيارنا وأملنا ورئيسنا بشار الأسد، فهو خيار السوريين المخلصين لوطنهم والمتطلعين نحو تتويج الانتصار بالإعمار لتبقى سورية قوية كقلعة راسخة شامخة.

الحقوقي حمزة ميّا: لأجل سورية التي نريدها أن تظلّ أبيّة قوية عصيّة على الأعداء ولأجل أن تبقى منارة حضارية مشرقة تهتدي بها الإنسانية فإننا سننتخب القائد الرمز بشار الأسد لأنه حمى الوطن ووقف شجاعاً قوياً في وجه أعداء الإنسانية.