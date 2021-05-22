أنشطة رياضية متعددة احتفالاً بالاستحقاق الرئاسي في حماة

بمناسبة الاستحقاق الرئاسي ودعماً للقائد بشار الأسد، أقامت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة مجموعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة منها عروض كرنفالية برياضة كرة المضرب أمام مبنى المحافظة بساحة العاصي ، كما أقيمت مباراة بكرة الطائرة على أرض ملعب نادي سلمية جمعت سيدات السلمية مع محردة ،كما أقيمت بطولة حماة بكرة السلة (3×3) بمشاركة عدد كبير من المتميزين بهذه اللعبة على مستوى المحافظة.

كما أقيمت بطولة المحافظة للريشة الطائرة لانتقاء منتخب المحافظة للمشاركة في بطولة الجمهورية للذكور والإناث لفئتي تحت 13 و11 سنة ، وأسفرت نتائج فئة 11 سنة عن تأهل اللاعب فادي قدح (محردة ) واللاعبة ايمار الحموي (سلمية )فيما تأهل في فئة تحت 13 سنة اللاعب ريبال الشمالي(سلمية) واللاعبة سيلينا عيد (محردة).

كما جرت مباراة كرنفالية بكرة القدم بين فريق سلمية المحبة وفريق الرشيد على أرض ملعب حماة الصناعي وانتهت بفوز فريق سلمية المحبة بأربعة اهداف مقابل هدف واحد، إلى جانب إقامة بطولة (بنش برس) في القوة البدنية.

رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون أشار ل “البعث” إلى أن هذه الأنشطة الرياضية تأتي بمناسبة الاستحقاق الدستوري، مؤكدا أن هذا الاستحقاق له أهمية كبيرة ومشاركتنا جميعا في ممارسة حق وواجب ، وعلى عاتقنا مسؤولية المشاركة الفاعلة في التوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن تمسكنا بمبادئنا الوطنية وانتمائنا واستمرارنا في مواصلة المسيرة والإنجازات والتطور .

وأضاف زيتون: سيكتسب الاستحقاق الرئاسي أهمية كبرى وسيشكل ضرورة ملحة لأنه سيقدم رئيساً نطمح إليه نحن السوريين، فمسيرته وأعماله تشير إليه وهو الذي يستطيع أن يجتاز بنا الآلام لندخل بر الأمان لذلك لن يكون خيارنا سوى القائد بشار حافظ الأسد .