إزالة تقاطعات الشبكة عن الأوتستراد لتقليل الفاقد وزيادة الموثوقة

اللاذقية – مروان حويجة

تنفّذ الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية خطة متكاملة لإزالة التقاطعات على محاور الإوتسترادات. وأشار مدير عام الشركة المهندس جابر العاصي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية لإزالة التقاطعات في الشبكة الكهربائية على الأوتسترادات ضمن المدينة وخارجها حيث بدأت الورشات اليوم تنفيذ الخطة وإلغاء التقاطعات عبر نقل مركز تحويل استطاعة (400 ك.ف.آ) على محور أوتستراد دمشق – اللاذقية عند مفرق بلدية صنوبر – جبلة قرب الحاجز إلى الجهة المقابلة ليصبح بجوار المشتركين التابعين للمركز وعبر إضافة مركز تحويل جديد استطاعة (100 ك.ف.آ) مما يقلّل من الفاقد الفني ويحسّن من المظهر العام ويزيد من موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة.

كما قامت ورشات شركة الكهرباء بتشغيل مركز تحويل مسبق صنع معدني في منطقة طريق الحرش نزلة “عين التمرة” في حي الرمل الجنوبي باستطاعة (١٠٠٠ ك.ف.آ) مما يخفّف الأحمال الكبيرة الضاغطة على عن ثلاثة مراكز تحويل مجاورة هي: بستان السمكة – عين التمرة – كنعان ويزيد من موثوقية الشبكة الكهربائية لدى المشتركين في المنطقة.