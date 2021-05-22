الاحتلال الأميركي يواصل سرقة الحبوب السورية.. و”قسد” تهرّب الثروة الحيوانية إلى شمال العراق

واصلت قوات الاحتلال الأميركية عمليات سرقة ونهب الثروات السورية، من نفط وغاز وحبوب، بمساعدة ميليشيات “قسد”، فأخرجت اليوم رتلاً جديداً مؤلفا ًمن 15 شاحنة محملة بالقمح، بينها شاحنات مغطاة، إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي الأربعاء الماضي رتلاً مؤلفاً من 27 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وتشارك “قسد” بالتنسيق مع الولايات المتحدة بسرقة النفط السوري، فبعد أن بلغت عائدات “داعش” من النفط السوري، حسب تقديرات البنتاغون، نحو 40 مليون دولار شهرياً في العام 2015، سيطرت “قسد” على تلك الحقول بدءاً من العام 2017، مع تقديرات غربية بأنها أنتجت 14 ألف برميل يومياً بعائد يصل إلى 12.6 مليون دولار شهرياً، أو ما يصل إلى 378 مليون دولار سنوياً.

ووقعت “قسد” اتفاقية مع شركة نفط أميركية، في تموز الماضي، من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها، بدعم الاحتلال الأمريكي.

كما وينسق الطرفان في عمليات نقل إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون “قسد” إلى مناطق سورية أو عراقية لاستخدامهم بالقتال. وقال رئيس قيادة القوات المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، في نيسان الماضي، إن “قوات قسد برعت في حماية قواتنا”، مضيفاً أن واشنطن تعد “لمواجهة مقبلة مع الجيش العربي السوري”.

وانسجاما مع ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من سرقة ونهب الثروات الوطنية من الجزيرة السورية ونقلها إلى قواعده في العراق أقدمت ميليشيا “قسد” على تهريب قطعان من الأغنام إلى مناطق في شمال العراق.

وإضافة لاستيلائها على الثروات الباطنية والمحاصيل الاستراتيجية من قمح وشعير استولت ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي على مدى السنوات الأخيرة على الثروة الحيوانية في المناطق التي تنتشر فيها في الجزيرة السورية وأقدمت على تهريب أعداد كبيرة منها إلى الأسواق التركية وشمال العراق.

وذكرت مصادر محلية قريبة من معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة أن ميليشيا “قسد” أقدمت خلال الساعات الماضية على تحميل المئات من رؤوس الأغنام، التي تم تجميعها من مناطق انتشارها في الجزيرة السورية، في ناقلات مخصصة وأخرجتها عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه شمال العراق. ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا أخرجت تلك الأغنام بالتزامن مع خروج رتل لقوات الاحتلال الأمريكي محمل بالقمح السوري المسروق من الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية أيضاً.

“قسد” تختطف 25 مدنياً من قرية الزر

يأتي ذلك فيما نفّذت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي اختطفت على أثرها 25 مدنيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وداهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” مدعومة بالطيران المروحي للاحتلال الأمريكي في الحادي عشر من الشهر الجاري منازل المواطنين في قرية الزر واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وصعدت ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.