اللجنة القضائية العليا للانتخابات: يمكن للمواطنين الإدلاء بصوتهم في أقرب مركز انتخابي

أكد عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي نوري فارس أن أراضي الجمهورية العربية السورية تعد دائرة انتخابية واحدة وفقاً لقانون الانتخابات العامة بحيث يمكن للمواطنين أينما كانوا داخل سورية وتوافرت لديهم شروط الانتخاب أن يدلوا بأصواتهم في أقرب مركز انتخابي لهم.

وأوضح فارس أنه يمكن للمواطن السوري الذي أتم الثامنة عشرة أينما تواجد داخل سورية أن ينتخب في أقرب مركز انتخابي له لافتاً إلى تجهيز جميع المراكز بكل المستلزمات اللوجستية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وبين فارس أن اللجان الفرعية بالتنسيق مع الرؤساء الإداريين في المحافظات تنهي غداً الأحد أداء اليمين القانوني استعداداً لليوم المحدد للانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من أيار الحالي.

وحول التوزع الجغرافي لمراكز الانتخاب أشار فارس إلى أن تحديد المراكز يتم بالتنسيق بين اللجنة الفرعية في كل محافظة والمحافظ بحيث يتواجد في أكبر تجمع سكاني وأسهل مكان يستطيع المواطن الوصول إليه فضلاً عن وضع مراكز انتخابية في الدوائر الحكومية والمدارس والأماكن العامة لتسهيل ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي.