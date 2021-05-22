تخفيفاً لتكاليف الإنتاج.. زيادة كمية المازوت لتغطية حاجة المزارعين

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن زيادة كمية المازوت الموزعة على المحافظات لتغطية حاجة المزارعين في موسم الحصاد اعتباراً من يوم غد.

رئيس الاتحاد العام للفلاحين خالد خزعل بين أن هذا الإجراء جاء لدعم المزارعين والتخفيف ما أمكن من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين واقعه وخاصة في ظل نقص المادة الناجم عن الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

وأوضح خزعل أن لجنة المحروقات في وزارة النفط تخصص مادة المازوت للمناطق حسب المحاصيل المزروعة ومساحة الأرض وأن كل فلاح لديه سجل زراعي أو أرض زراعية يقوم بزراعتها يستحق الحصول على مادة المازوت.

وأشار خزعل إلى التشاركية بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين فيما يخص تأمين المازوت الزراعي للمزارعين ووضع خطة لتوزيع المادة للفلاحين والآليات الزراعية الموجودة بإشراف لجنة مهمتها أيضاً إعداد بيانات كاملة عن الكميات الموزعة في كل طلب يرد إلى محطات الوقود والمساحات التي تم حصادها على أن يحظر منح أي مستحقات من المادة ما لم تتم معرفة المساحة.

ولفت خزعل إلى وجود فلاحتين للأرض بداية كل موسم وكل فلاحة تتطلب 3 لترات مازوت للدونم الواحد وبالنسبة للمحاصيل الشتوية يخصص من 3 إلى 6 لترات مازوت للدونم الواحد حسب نوع المحصول.