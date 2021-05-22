رجال الدين الإسلامي والمسيحي في طرطوس: سننتخب السيف المشهر في وجه التخلف والرجعية القائد بشار الأسد

طرطوس- محمد محمود:

أكد عدد من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي في محافظة طرطوس أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل في السادس والعشرين من شهر أيار هو واجب وطني وشرعي.

وبين الشيخ علي حسن رمضان معاون الفريق الديني الشبابي أن استحقاق الانتخابات الرئاسية الذي سنعيشه في سورية الحبيبة خلال الأيام القادمة يمكن النظر إليه من منظورين: ديني ووطني، فمن المنظور الديني نرى أن الانتخاب حق وواجب لمن توفرت فيه شروط الانتخاب، أما لجهة أنه حق فقد قال الله عز وجل في سورة الشورى : وأمرهم شورى بينهم ، إذا هو حق للمرء أن يمارسه ، وأما لجهة أنه واجب فقد قال عز وجل في سورة النساء : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، فممارسة الانتخاب هو أمانة يجب أن نؤديها ، ومن أعظم الأمانات أمانة الكلمة والصوت لذا سننتخب من صمد وتصدى ولم يترك سورية في أصعب أيامها وهو الرئيس بشار الأسد .

من جهته المونسنيور انطون ديب النائب العام لمطرانية اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة للموارنة دعا لمشاركة فعالة في الانتخابات وقال سننتخب ذلك السيف المشهر في وجه التخلف والرجعية، وثمرة أبيه الخالد، ونقول له قر عينا وعم سعادة، فالشعب ما رضي إلاك، يا عزة السائرين أبدا إلى المجد ويا ربانا أمسك الدفة، وقاد السفينة وما يزال، فالرئيس الأسد نجح في السنوات الماضية، وحقق السلام والنماء، واليوم في البيعة الجديدة نحن نأتمنه على ما بدء به، وغدا سيفرد التاريخ صفحة يخلده بها، فهنيئا لك يا بشار الأسد والشعب لن يختار غيرك عنوانا للمدنية والسلام والاستقرار والانتصارات المستمرة لسورية وشعبها.

كذلك دعا الشيخ محمد سليمان هلهل عضو المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف لمشاركة فعالة في الانتخابات خاصة بعد هذه الأزمة الشرسة التي كانت على سورية والتي تصدى لها الجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد فواجه من خلال حكمته العالم بأسره، فانتصرنا بهذا الشعب العظيم الذي لا يقبل إلا بكلمة الديمقراطية التي سيشهدها العالم في السادس والعشرين من شهر أيار.

من جهته الأب سمعان يوسف خوري بلدة الخراب أثنى على شعار الأمل بالعمل شعار الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد لسورية جديدة بعد الانتصار على حرب كونية فهذا الرجل الذي تربى على يد القائد الخالد حافظ الأسد قد وصل بحكمته إلى انتصار عظيم على الإرهابيين الذين جاؤوا من كل أنحاء العالم ليقتلوا البشر، ويدمروا الحجر، ويحاولون طمس معالم الحضارة السورية، وسيصل للانتصار الأعظم بنجاحه بالاستحقاق الرئاسي الذي سيكون بمثابة عرس لكل السوريين عندما ينتخبونه لمتابعة المسيرة مع هذا القائد عن كسب كل الرهانات لتبقى سورية كما كانت مكللة بالعز والغار .