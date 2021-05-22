سورية للمندوب اللاسامي في باريس: الانتخابات الرئاسية شأن سيادي بامتياز

دانت سورية بشدة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية، وأكدت أن هذه الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به والسوريون وحدهم أصحاب القول الفصل فيه.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تعتبر الجمهورية العربية السورية التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية في سورية لزوم مالا يلزم، لأن هذه الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به، وهو غير معني البتة حتى بإبداء الرأي، والسوريون وحدهم أصحاب القول الفصل فيه، وإن توافد السوريين بكثافة إلى مراكز الاقتراع على امتداد العالم، بما فيها باريس، يشكل الرد الأبلغ على هذه التصريحات.

وأضاف المصدر: إن على الحكومة الفرنسية أن تدرك جيداً أنها بهذه السياسات تتحمّل المسؤولية الكاملة مع الدول المعادية لسورية في سفك دم السوريين وتدمير منجزاتهم ومنع وصول الغذاء والدواء إليهم، من خلال الدعم الذي قدمته للإرهاب العابر للحدود في سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة المفروضة على الشعب السوري.

وتابع المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بشدة هذه التصريحات، فإنها تؤكد أن المقاربات الخاطئة للحكومة الفرنسية في سورية لن تستطيع إعاقة عملية توطيد الاستقرار فيها، وعلى فرنسا أن تعلم أن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء، وأن عهد الانتداب قد ولى إلى غير رجعة، والشرعية في سورية اليوم يمنحها السوريون وحدهم، وليس المندوب اللاسامي القابع في باريس.