غفوة تفقد راكباً حذاءه وهاتفه

غفوة بسيطة لراكب من إسبانيا في مطار دوسلدورف الألماني سببت له مشكلة كبيرة، حيث تعرض لسرقة هاتفه المحمول وحذائه الذي خلعه للنوم قليلاً، ولكن سرعان ما عثرت الشرطة الفيدرالية الألمانية على المشتبه به من خلال تسجيل كل شيء بواسطة كاميرات الفيديو المراقبة الخاصة بالمطار.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية، أن الراكب الإسباني البالغ من العمر 43 عاماً، أبلغ المسؤولين في مطار ألمانيا الغربية في حوالي الساعة 2:30 صباحاً باختفاء هاتفه وأحذيته باهظة الثمن عندما نام لفترة وجيزة على مقعد في المطار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد 20 دقيقة، عثرت الشرطة على الجاني المزعوم في المطار، وكان رجلاً يبلغ من العمر 38 عاماً، ويحمل الأغراض المسروقة معه وما زال يتجول بها، وقالت الشرطة إن المواطن الإسباني شعر بسعادة غامرة لمواصلة رحلته وهو يرتدي حذاءه ويملك هاتفه الباهظ الثمن.