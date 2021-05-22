كوادر كرة اليد: الاستحقاق واجب وعرس وطني 

رئيس اتحاد كرة اليد محمد علي غازي قال ل”البعث”: الانتخاب واجب وطني ودستوري والتزام من الرياضيين تجاه القائد المفدى بشار الأسد الذي وقف موقفاً ثابتاً ولم يخضع للضغوطات والإملاءات الخارجية، كما أن الاستحقاق الرئاسي ضمان لدم شهداء سورية الأبرار مدنيين وعسكريين، فسورية انتصرت بشعبها وجيشها وقائدها ليأتي الاستحقاق الذي يعتبر الانتصار الأجمل والأبهى لسورية، ومعه سنرسم مستقبل سورية الأجمل، مستقبل ممزوج بحب أرضها وسمائها وبحرها وجبالها، والأمل بإعادة بناء كل ما دمر وذلك بالعمل الصادق والجاد من أبناء سورية الأوفياء.

وأضاف غازي : نحن كرياضيين لطالما آمنا بانتصار سورية على أعدائها، وبأننا كنا ومازلنا يداً بيد، وفي خندق واحد مع أبطال الجيش العربي السوري، وبأن الدولة السورية ومهما طال الزمن منتصرة على أعدائها وستحبط كل مخططاتهم التقسيمية، ونحن الرياضيين لن ننتخب إلا قائداً يوصل سورية وشعبها إلى بر الأمان، قائداً قادراً على أن ينتصر على الإرهاب، وعلى الحرب الاقتصادية والحصار الجائر، قائداً مقاوماً ممانعاً يستطيع أن يرد كيد المتآمرين إلى نحورهم.

من جهتها عضو اتحاد كرة اليد منى عثمان أكدت أن سورية على موعد مفصلي؛ فهذه الانتخابات تمثل أحد أوجه مواجهة العدوان الظالم على بلدنا، كما أنها بالوقت نفسه حق وواجب وفعل وطني لكل مواطن سوري، حيث سيؤكد السوريون من خلالها حبهم للوطن ووفائهم لتضحيات الجيش العربي السوري ، وبأن كلمة الفصل يحددها الشعب السوري وحده والمشاركة بالاستحقاق الدستوري أكبر دليل على الانتصار، واستحقاقنا اليوم هو الوفاء لسيد الوطن الذي صان الأرض والعرض الرفيق بشار الأسد، ونحن كرياضيين سنقول بأعلى صوتنا نعم لمرشحنا الرفيق بشار الأسد وسنقف صفاً واحداً معه لإعادة بناء بلدنا.

أما مدرب منتخبنا الوطني محمود صاصيلا فرأى أن الانتخابات هذا العام تختلف عما كانت سابقاً، لأننا وصلنا إليها بعد أن هزمنا الإرهاب وداعميه ومموليه في ميادين القتال، وحطمنا قيود حصارهم الجائر فصمد شعبنا وانتصر، وعلى المواطن السوري أن يعي ضرورة قيامه بإدلاء صوته في الانتخابات لاختيار من يمثله أولا، ولأن الانتخاب يعبر عن درجة الوعي الحضاري والديمقراطي لأي بلد، وكرياضيين حددنا خيارنا ومرشحنا الأقدر على قيادة الأمة فيصون مبادئها وقضاياها العادلة ويكون ضمانة لاستمرار وحدة الأرض والشعب وهو القائد المفدى بشار الأسد قائد مسيرة التطوير والتحديث وراعي الرياضة والرياضيين.

خبير كرة اليد عبد الستار ديواني قال: إن الانتخابات الرئاسية هي تأكيد على أن الشعب السوري قادر على تحديد مستقبله عبر صناديق الاقتراع التي سيختار من خلالها من يمثله ويحافظ على عزته وكرامته، مضيفاً: أن الرياضيين سيشاركون في الاستحقاق الدستوري لاختيار الضامن لمستقبلهم عبر انتخاب من يرعى جيل الشباب ويلبي طموحاتهم‏‏‏‏‏، فخيارنا واختيارنا هو الرفيق بشار الأسد فله نجدد عهد الوفاء.

عماد درويش