ليدي غاغا تكشف قصة سببت لها الانهيار

فاجأت المغنية الأميركية الشهيرة ليدي غاغا الوسط الفني، بحديثها عن مأساة أصابتها في بداية مشوارها الفني. وقالت إنها حملت في سن التاسعة عشرة، بعد أن اغتصبها منتج موسيقي، في صدمة قالت إنها أصابتها “بانهيار نفسي تام”. وتحدثت المطربة ومؤلفة الأغاني صراحة عن محنتها خلال مشاركتها في برنامج “أنا الذي لا تراه” الذي تقدمه محطة “أبل تي في بلس”- وهو برنامج من إنتاج أوبرا وينفري والأمير هاري، ويركز على الصحة العقلية.

ليدي غاغا تذكرت إصابتها بحالة انفصال تام عن العالم، بعد سنوات من تعرضها لواقعة الاغتصاب وقالت “لعدة سنوات، لم أكن نفس الفتاة، وقد شخصت حالتي بعد عدة سنوات بأنها حالة اضطراب ما بعد صدمة، بعد دخول المستشفى للعلاج من ألم مزمن”.

النجمة الفائزة بجائزتي غرامي وأوسكار، قالت إن ذلك المنتج “احتجزها” داخل ستوديو وهدد بحرق موسيقاها إذا لم تخلع ملابسها. رفضت غاغا إعلان اسم ذلك المنتج، موضحة أنها “لا تريد أبدا مواجهة ذلك الشخص مرة أخرى”.

وكانت غاغا أعلنت لأول مرة خلال مقابلة مع هوارد ستيرن عام 2014، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل منتج يكبرها بعشرين عاماً، وقالت إن تلك الواقعة هي التي ألهمتها لتأليف أغنيتها بعنوان “خنزير” عام 2013.