مهرجانات شعبية في المحافظات: مكملين معك يا بشار

تتواصل الفعاليات الوطنية الداعمة للاستحقاق الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمختلف المحافظات، في صورة تعكس مدى وعي الشعب السوري بأهمية الاستحقاق ووجوب المشاركة الفاعلة فيه، حيث أكد المشاركون تمسكهم بواجبهم الدستوري في الانتخاب والتصويت لمن سيقود سفينة سورية إلى بر الأمان.

حلب

ففي (حلب – معن الغادري): أقيم احتفال فني على مسرح دار الكتب الوطنية بمشاركة كورال حلب الوطني تحت عنوان “المشاركة في الاستحقاق الرئاسي حق وواجب وطني” تضمن أغاني وطنية وتراثية وقصائد شعرية من وحي المناسبة الوطنية هذه الاحتفالات الجماهيرية تعبير عن إصرار الشعب السوري على استكمال مسيرة النصر بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن الشعب السوري قادر على اختيار من يمثله بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وفي أحياء الأشرفية والإذاعة وأمام قلعة حلب وبلدة تل عرن أقيمت تجمعات جماهيرية، أكد خلالها أهالي حلب عزمهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، عربون محبة ووفاء لأبطال الجيش العربي السوري، وتأكيداً على حقهم الدستوري وواجبهم الوطني، وتجسيداً لإرادة السوريين في اختيار من يمثلهم لقيادة سورية.

شارك في الفعاليات الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية للحزب وأحمد صالح الإبراهيم رئيس اتحاد الفلاحين وأمين فرع حلب للحزب أحمد منصور والدكتور إبراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب للحزب.

وانطلق من أمام قلعة حلب الماراثون الرياضي بمشاركة نجوم ولاعبي الأندية الرياضية والإعلاميين وحشد كبير من الشباب والأهالي، وعبر الرياضيون من خلال هذا السباق عن تأييدهم لترشح القائد الأسد، مؤكدين أنه يمثل آمالهم وتطلعاتهم في بناء مستقبلهم والعيش حياة كريمة، مشيرين إلى أن الرياضيين في سورية سيقولون نعم للقائد الذي حافظ على وحدة الأرض والشعب وحارب الإرهاب وانتصر عليه.

كما أقيمت العديد من الفعاليات والوقفات الوطنية في كافة مناطق وأحياء وساحات حلب وفي عدد من مناطق الريف دعماً لترشح الرفيق الأسد، حيث اقامت شعبة الشهيد محمد شحادة للحزب مهرجاناً شعبياً حاشداً في بلدتي الشيخ زيات وياقد العدس، وتزامن ذلك مع توافد الآلاف من أهالي بلدة رسم الحرمل والإمام والقرى المحيطة بهما للمشاركة في التجمعات الوطنية والشعبية التي نظمتها شعبة دير حافر للحزب.

وفي المدينة أقيمت في أحياء المشارقة والكلاسة ومحطة بغداد والأشرفية والشعار وصلاح الدين والسريان وحلب الجديدة والحمدانية وسليمان الحلبي والصاخور والحيدرية وجبرين ومخيم النيرب وفي معظم ساحات المدينة المهرجانات والوقفات الوطنية دعماً لترشح القائد الأسد، واكدت الكلمات التي ألقيت في المهرجانات والتجمعات الجماهيرية أن الانتخابات الرئاسية محطة مفصلية في حياة سورية والسوريين ، وستسهم في تدعيم ركائز النهوض والتنمية وتعزيز مشروع إعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة بقيادة الرئيس الأسد الذي حقق الانتصار على الإرهاب وقاد سفينة الوطن إلى بر الأمان، وردد المشاركون في الاحتفالات: مكملين معك يا بشار آملاً وعملاً وعطاءً وتضحيةً.

كما شهدت فعاليات خيمة وطن، التي تقيمها غرفة صناعة حلب، توافداً كبيراً من الفعاليات الرسمية والاقتصادية تأكيداً على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري ودوره في صياغة وصناعة مستقبل الوطن.

ونوه المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب إلى ضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات المقررة يوم 26 أيار لأن في ذلك رسالة واضحة أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية لقيادته وليست أية جهة خارجية أخرى، لافتاً إلى أن شعار الحملة الرئاسية هو ما ينادي به الصناعيون والمنتجون في سورية منذ سنوات، ولذلك فالدكتور الأسد مرشحهم لما يمثله من ضمانة للحاضر و المستقبل ولانه الداعم الاكبر للانتاج و المنتجين كونهم السلاح الاقوى في المعركة الاقتصادية و معركة استقلال الوطن.

من جانبهم أكد صناعيو حلب أنهم سيكملون المشوار مع القائد بشار الأسد وسيواصلون العمل لتدعيم ركائز الإقتصاد والإنتاج الوطني، مشيرين إلى أن سورية التي انتصرت على الارهاب بفضل صمود شعبها وتضحيات شعبها وحكمة وشجاعة قائدها قادرة بسواعد أبنائها على النهوض والبناء.

القنيطرة

وفي (القنيطرة – محمد غالب حسين) أقام فرع القنيطرة لطلائع البعث مسيرة جماهيرية كبرى في بلدة خان أرنبة ضمّت المئات من الطليعيين والطليعيات و المشرفين والمشرفات دعماً للرفيق بشار الأسد الأمين العام للحزب.

وأكد أمين فرع القنيطرة لطلائع البعث الرفيق خلف خليفة أن الانتخابات الرئاسية تتويج لانتصار سورية على الإرهاب، وهي نقطة تحول في مسيرة الوطن نحو البناء والإعمار وبناء سورية المتجددة، مؤكداً أن الرفيق الأسد هو مرشح كل السوريين لأنه يشكل رمز عزة الوطن وكبرياء سورية، وهو الضمانة ‎لتطهير كل ذرة تراب دنّسها الإرهاب وكل بقعة لوّثها الاحتلال، والبدء بإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحقيق نهضة شاملة بالمجالات كافة.

وقد انتهت المسيرة بمهرجان خطابي حاشد وحفل فني لطلائع البعث تضمّن أغاني وطنية مجّدت الأرض والوطن والقائد، وحيّت بطولات الجيش العربي السوري ونضال الأهل في الجولان المحتل، الذين أعلنوا دعمهم للقائد الأسد لأنه الذّخر والذخيرة والبطل والبطولة والفخر والافتخار والقائد والقدوة والنور والمنارة والأمل لتحرير كل ذرة من تراب الجولان الحبيب.

كما استضافت بلديات جبا وخان أرنبة و تجمعات: جديدة الفضل والذيابية وعرطوز والكسوة وشبعا فعاليات شعبية وإدارية وحزبية وجبهوية في خيام الوطن التي تزيّنت بصور القائد بشار الأسد والأعلام الوطنية، وهتفت الفعاليات للقائد الأسد، الذي يراه أبناء القنيطرة المرشح القادر على قيادة الوطن للقضاء على الإرهابيين وتطهير التراب الوطني من المحتلين و الخونة و الانفصاليين المجرمين، وعبّروا عن دعمهم للاستحقاق الرئاسي ومشاركتهم الفعالة في يوم الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب مقدس على كل أبناء الوطن، ولنا الفخر بتجديد العهد للقائد الأسد، لأنه رمز كل شريف حر وكل مناضل وفلاح وعامل ومجاهد في سبيل لقمة العيش.