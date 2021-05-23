أهالي الغاب: القائد الأسد رمز العزة والكرامة

حماة – حسان المحمد:

يواصل أبناء سورية التعبير عن استعداداهم للمشاركة في الاستحقاق الدستوري وانتخاب ممثلهم وقائدهم وأملهم، وفي السياق يؤكد أبناء سهل الغاب المعطاء تأكيدهم على التصويت بالدم لمن حمى سورية ودافع عن شعبها وسيادتها وكرامتها.

المهندس وارد حمودة رئيس شعبة التجارة وحماية المستهلك بالغاب قال: سورية الحبيبة بلد المقاومة والتحدي و تخوض أشرس المعارك في حرب عدوانية إرهابية، و الاستحقاق الدستوري الوطني المتمثل بالانتخابات الرئاسية تتويج لانتصارات الجيش العربي السوري، و يجب على كل مواطن المشاركة فيها، وسننتخب ابن الشعب القائد بشار حافظ الأسد.

المهندس رفيق عاقل عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة قال: قلوبنا بوصلة تتجه إلى القائد الأسد، ولن تذهب دماء الشهداء والجرحى وانتصارات الجيش العربي السوري سداً، بل سنختمها بانتصار الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب الرئيس الأسد هو انتصار للسيادة والتمسك بوحدة الوطن.

المواطن مادي عثمان (شطحة) قال: سورية الغالية على قلوبنا تستحق أن نفديها بالدماء وسنتوج انتصار الجيش العربي السوري وتضحياته في صناديق الانتخابات الرئاسية، و سنختار القائد الاسد .

تميم سقر (مرداش) قال: سنختار من أثبت قوة سورية للعالم، و أظهر الشجاعة وبقي مع الشعب في أحلك الظروف ولم يتركه سنختار الأمل القائد الأسد.

الموسيقي نيروز أحمد قال: ليكتمل النصر وتحقيق الازدهار والانتصار على الإرهاب وتفشيل المشاريع العدوانية التي تستهدف وحدة الوطن، و بكل حكمة واقتدار ووفاء للشهداء والجرحى ولجيشنا الباسل سنذهب إلى صناديق الانتخابات لنقول نعم للبشار.

المهندس رائد سليمان رئيس قسم الكهرباء في شطحة قال : إن الاستحقاق يؤكد للعالم أن سورية منتصرة وحرة مستقلة وأنها تحترم دستورها وقانونها ومؤسساتها وفي السادس والعشرين من الجاري سنصوت بالدم للقائد الأسد .