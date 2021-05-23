احتفالاً بالاستحقاق الدستوري.. بطولة متميزة للقوة البدنية

بمناسبة الاستحقاق الدستوري استضافت صالة الفيحاء الرياضية بدمشق أمس بطولة كأس السيد الرئيس للقوة البدنية “بنش برس” بمشاركة عشر محافظات، إضافة لهيئات الجيش والشرطة والطلبة.

رئيس اتحاد اللعبة زياد محمد أكد لـ “البعث” أن البطولة تأتي ضمن احتفالات شعبنا بيوم الاستحقاق الدستوري، وتأكيداً على دعمنا للرفيق بشار الأسد في الموعد الانتخابي، وأضاف محمد: في السادس والعشرين من أيار سنتوجّه إلى صناديق الاقتراع ليس لأجل المشاركة في الانتخابات فحسب، بل أيضاً لوفاء دين ثقيل حمّلتنا إياه كل قطرة دم شهيد بذلت على أرض سورية فطهّرتها من رجس الإرهاب، ولرد الجميل لمن وقف بأفكاره وأفعاله في وجه الطامعين، وكان الضامن لعودة البسمة والأمل لكل أم ثكلى، ولكل طفل تيتّم، للرفيق بشار حافظ الأسد خير من حمل الأمانة وصانها.

على صعيد نتائج البطولة توّجت محافظة دمشق بالمركز الأول لفئة الرجال، فيما حلّت القنيطرة في المركز الثاني متقدمة على ريف دمشق صاحبة المركز الثالث.

أما بطولة الأوزان فجاءت كالتالي:

وزن 59 كغ مجهز: غيث الخطيب (القنيطرة )، وزن 59 كغ كلاسيك: يحيى أبو مغضب (السويداء)، وزن 66 كغ كلاسيك: عمر الزين (حماة)، وزن 74 كغ مجهز: عمير بكور (دمشق)، وزن 74 كغ كلاسيك: علاء يوسف (القنيطرة)، وزن 83 كغ مجهز: أيهم برغوث (دمشق)، وزن 83 كغ كلاسيك: شادي عيسى (دمشق)، وزن 93 كغ مجهز: أسعد جبور (الجيش)، وزن 93 كغ كلاسيك: عامر خليل (اللاذقية)، وزن 105 كغ مجهز: بهجت محمد (الجيش)، وزن 105 كغ كلاسيك: محمد عجم (حلب)، وزن 120 كغ مجهز: نوح معراوي (دمشق)، وزن 120 كغ كلاسيك: عباس خورشيد (حماة)، وزن + 120 كغ مجهز: هيثم مخللاتي (دمشق)، وزن +120 كغ كلاسيك: علي سليمان (ريف دمشق).

وفي فئة السيدات تصدرت السويداء الترتيب العام، فيما حلّت دمشق في المركز الثاني، وريف دمشق في المركز الثالث، أما نتائج بطولة الأوزان فكانت كالآتي: وزن 47 كغ كلاسيك: تيما البعيني (السويداء)، وزن 52 كغ كلاسيك: منى شموط (حلب)، وزن 57 كغ مجهز: سيدرا الحموي (دمشق)، وزن 57 كغ كلاسيك: اليسار بدور (الشرطة)، وزن 63 كغ مجهز: اسراء المصري (دمشق)، وزن 63 كغ كلاسيك: فاطمة الحسن (دمشق)، وزن 69 كغ مجهز: ثراء طحطح (السويداء)، وزن 69 كغ كلاسيك: أماني مرداس (السويداء)، وزن 76 كغ مجهز: رندة مسعود (السويداء)، وزن 76 كغ كلاسيك: ربا الحلبي (السويداء)، وزن 84 كغ مجهز: فادية سلامي (السويداء)، وزن 84 كغ كلاسيك: شوق علوش (الشرطة)، وزن + 84 كغ كلاسيك: رشا الشيخ (دمشق).

“البعث”