احتفالية فنية ثقافية جماهيرية بالانتخابات الرئاسية

حلب- البعث

مازالت حلب وأريافها وكافة مناطقها تحتفل بالانتخابات الرئاسية مؤيدة القائد بشار حافظ الأسد، ومن هذه الاحتفالات الفعالية الفنية الثقافية التي أقامتها مديرية الثقافة بحلب، بالتعاون مع الجمعية العربية المتحدة للفنون “كورال حلب الوطني”، على مسرح دار الكتب الوطنية.

قدمت فرقة الجمعية بقيادة المايسترو أحمد خياط مجموعة أغان وطنية من القلب والروح، افتتحتها بالنشيد الوطني السوري، ومواصلة مع “بكتب اسمك يا بلادي”، وراياتك بالعالي يا سورية”، و”موطني”، و”شهبا واش عملوا فيك”، وغيرها من الأغاني المتأصلة بمشاعرنا الوطنية ووجداننا العريق بمحبة الوطن.

وبين فاصل وآخر كانت الكلمات تعبّر عن الإرادة التي تزرع السنابل والمحبة والدفاع عن الوطن، حيث لا مستحيل مع محبة الوطن، وهذا ما عكسه عنوان الاحتفالية: “المشاركة في الاستحقاق الرئاسي حق دستوري وواجب وطني”.

حضرت الاحتفالية شخصيات رسمية وثقافية وفنية، منها جابر الساجور مدير الثقافة، والشاعر محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية الذي ألقى قصيدة عن مدينة حلب جسّد فيها حلمه بامرأة خطيرة مثلها قوية ومتحدية ومنتصرة.