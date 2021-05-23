الرفيق الهلال من حلب.. القائد الأسد انتصر لوطنه وشعبه

حلب – معن الغادري

في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب البعث العربي الاشتراكي للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، التقت قيادة الحزب القيادات والكوادر الحزبية والنقابية في محافظة حلب، وشاركت في الاحتفالات والمهرجانات الجماهيرية الشعبية والتجمعات الوطنية الداعمة للإستحقاق الوطني الدستوري المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية.

وخلال اجتماعه الموسع مع كوادر الحزب والقيادات النقابية في المدينة والريف، نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحية ومحبة الرفيق الأسد إلى جماهير وأبناء المحافظة الصامدة المنتصرة والوفية لتضحيات أبطال الجيش العربي السوري وللدماء الطاهرة التي روت تراب الوطن نصراً وعزة، مشيراً إلى أن الوطن يعيش لحظات تاريخية واستثنائية،ويتوج انتصاراته على الإرهاب وداعميه، ويجسد كل معاني الحب والوفاء والانتماء للقائد الأسد الذي لم يهادن ولم يساوم ولم يفرط بذرة تراب واحدة فكان الأمين المؤتمن على الوطن والشعب والضامن لوحدته وصانع مجده وانتصاراته.

وبين الرفيق الهلال أن المشاركة في الاستحقاق الوطني الدستوري هو تعبير صادق عن إرادة وعزم الشعب السوري بكل مكوناته للمضي في مشروع البناء والنهوض، وهو تكريس للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية وللهوية السورية والتجّذر بالأرض والتمسك بالحقوق، وهي رسالة بالغة المعاني للعالم أجمع وصفعة في وجه كل أعداء الوطن، وأكد أن القائد بشار الأسد هو خيارنا ومرشحنا الأوحد لأنه الأمل والقدوة ولأنه الحكيم والشجاع ولأنه الصادق الأمين الذي انتصر لوطنه وشعبه وقاد سفينة الوطن بكل حكمة وشجاعة واقتدار إلى بر الأمان.

وأشار الرفيق الأمين العام المساعد للحزب إلى الدلالات والمعاني العميقة لعنوان الحملة الانتخابية (الأمل بالعمل) وإلى ضرورة تمثل قيم وأخلاق وسلوك القائد الأسد سلوكاً وعملاً وعطاء وتضحية في سبيل رفعة الوطن وإعلاء شأنه، مؤكداً على الدور المهم والريادي للرفاق البعثيين في إنجاح الانتخابات الرئاسية وأن يكونوا القدوة والمثال الذي يحتذى في الانضباط والالتزام، مشيراً إلى أن أنظار كل العالم ستتجه إلى سورية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي سيكون إعلاناً حقيقياً لانتصار إرادة هذا الشعب الأبي الذي يقف الآن وقفة العزة والشموخ خلف القائد الأسد الذي علم العالم أجمع كيف يدافع القادة الحقيقيون عن أوطانهم وشعوبهم.

حضر اللقاء الرفاق الدكتور محسن بلال والدكتور مهدي دخل الله والمهندس عمار السباعي أعضاء اللجنة المركزية للحزب.

وكان الرفيق المهندس هلال الهلال وأعضاء القيادة المركزية للحزب شاركوا جامعة حلب احتفالاتها الجماهيرية والطلابية دعماً لترشح القائد الأسد.

وفي كلمة له أكد المهندس الهلال أن جامعة حلب كانت وستبقى منارة للعلم والإنسانية، منوهاً بصمودها وانتصارها على الإرهاب، مؤكداً أن سورية انتصرت على أعدائها بفضل صمود وتضحيات الشعب والجيش وحكمة وشجاعة القائد بشار الأسد، مبيناً أن كل المخططات والمؤامرات أسقطت وفشلت بعد انتصار حلب وتطهيرها من الإرهاب وهذا النصر سيتعزز وسيتوج من خلال صناديق الاقتراع عندما سنقول نعم للقائد الذي اختار الأمل بالعمل والأمل بالشباب شعاراً لحملته.

تصوير – يوسف نو