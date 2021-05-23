بمشاركة نحو 7 آلاف رياضي.. مسير المحبة لدعم الاستحقاق الرئاسي

بمشاركة نحو 7 آلاف رياضي من جميع المحافظات أقام الاتحاد الرياضي العام اليوم مسير المحبة لدعم الاستحقاق الرئاسي.

وانطلق المسير الذي تشارك فيه جميع اللجان التنفيذية لجميع الألعاب الرياضية والأندية حاملين أعلام سورية ومشاعل نور من أمام مدينة الجلاء الرياضية على أوتوستراد المزة وصولاً حتى ساحة الأمويين وسط دمشق لتتم تأدية القسم الرياضي.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن مسير المحبة يشارك فيه نحو7 آلاف رياضي من جميع المحافظات ” دمشق والقنيطرة وحمص والسويداء وريف دمشق وغيرها من المحافظات” حيث يقول الرياضيون اليوم كلمتهم ويدعمون الاستحقاق الرئاسي الذي يعتبر تتويجاً لنصر سورية مؤكدين إصرارهم وثباتهم على أن تبقى سورية سيدة قرارها وأن نصرها تعمد بدماء شهدائها الأبطال.

عدد من الرياضيين المشاركين أكدوا أن الانتخابات الرئاسية تجسيد لاستقلال القرار الوطني والمشاركة بها واجب وطني على كل سوري، ولفتوا الى أن مشاركتهم بالمسير تمثل دعم الرياضيين للانتخابات القادمة التي تمثل نصر سورية بعد سنوات من الإرهاب الذي ضربها ويستهدف جميع رياضاتها، فيما أكد الجريح الرياضي حسن عبدان رئيس اللجنة الفنية للرياضات الخاصة بمحافظة حمص أن إصابته التي أدت إلى شلل في أطرافه السفلية لم تمنعه من المشاركة في المسير لنوصل من خلاله رسالة بأن الجريح الذي أدى مهمته بساحات القتال يكمل رسالته اليوم من خلال المشاركة الانتخابات التي تمثل استقلال القرار السيادي السوري، بينما أشار الجريح حسين إسماعيل المشارك من فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة التابع لمنطقة المهاجرين إلى أنهم كرياضيين جرحى يثبتون للعالم اليوم أنهم سيكونون من أوائل المشاركين بالانتخابات.

لاعبة منتخب سورية للريشة الطائرة رياضات خاصة هيفاء منصور المشاركة من محافظة ريف دمشق أشارت إلى أنهم حملوا مشاعل النور اليوم بالمسير ليثبتوا للعالم أن الشعب السوري يكمل نصر جيشه البطل بمشاركته بالاستحقاق الدستوري.