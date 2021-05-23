  تسهيلات لاستلام الأقماح من المزارعين

اللاذقية – مروان حويجة

اعتمدت محافظة اللاذقية تسهيلات عدة لتسويق الحبوب واستلامها من الفلاحين، وذلك خلال اجتماع للجنة الزراعية الفرعية لتسويق الحبوب، حيث أكد محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم أن المحافظة جاهزة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل آلية التسويق بما بصب في مصلحة الفلاحين والتخفيف عنهم من التكاليف.

وأشار السالم إلى أن اللاذقية ليست من المحافظات المنتجة للحبوب بكميات كبيرة، لكننا معنيون بتوفير كل مستلزمات تسويق الإنتاج بسهولة وأريحية من الفلاحين وأي كمية من الحبوب لها أهميتها.

وتم خلال الاجتماع بحث مجموعة من الاجراءات ومنها تحديد أسعار الحصادات وبيان التسعيرة على كل آلية وتأمين مادة المحروقات للآليات في مراكز الاستلام التي حددها فرع المؤسسة السورية للحبوب.

وأقر الاجتماع مجموعة من التسهيلات تتعلق بمساعدة الفلاحين في نقل الأقماح بواسطة آليات المؤسسة أو أي واسطة نقل وتوريد الأقماح للمؤسسة بأي واسطة نقل يختارها الفلاح وتأمين محروقاتها وتسهيل مرورها وتأجيل أقساط المصرف الزراعي المستحقة على الفلاحين بغير زراعة القمح.

ولفت المحافظ السالم إلى أن جميع الآليات في المحافظة جاهزة لدعم عملية التسويق والنقل بناء على الحاجة و إلغاء براءات الذمة من مديرية المالية وغيرها والمطلوبة من قبل المصرف الزراعي حتى يتم تسديد قيم الأقماح واستلام الأقماح من الفلاحين المذكورة أسمائهم في القوائم الاسمية الواردة من مديرية الزراعة على الهوية فقط بدون شهادة منشأ، وتم توجيه مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمصادرة كافة الاقماح المهربة وحصر المادة بمؤسسة الحبوب والعمل لتسديد قيمة الأقماح للفلاحين بما لا يتجاوز 72 ساعة.

وعرض مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس ربيع مروة خطة العمل والإجراءات المقترحة بناء على متطلبات الفلاحين والتي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة، لافتاً إلى أن الكمية المتوقعة للإنتاج تقدر ب 9745 طن .

وحددت لجنة تسويق الحبوب مركزي قبو العوامية ومطحنة الساحل لاستلام الحبوب من المزارعين وفق مقترح فرع مؤسسة الحبوب، حيث أوعز السالم لوضع الطرقات المؤدية للمطاحن في قبو العوامية ومطحنة الساحل ضمن خطة الصيانة مع إيلاء الأولوية للنظافة وقص الأعشاب لدرء خطر الحرائق و أشار مدير فرع المصرف الزراعي المهندس ميلاد عيسى إلى أنه بمجرد وصول القوائم الاسمية وتحويل المبالغ المرصودة مع بدء تسويق المحصول سنكون جاهزين لصرف مستحقات الفلاحين.

وأكد مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس منذر خيربك أن المديرية جاهزة للتعاون مع كل الجهات لتسهيل عملية التسويق، لافتاً إلى أهمية قرار تحديد أسعار آليات الحصاد وتسهيل طريقة التزود بالوقود.