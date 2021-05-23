تعاون مشترك مع “الفاو”.. ويوم حقلي في السفيرة

حلب- البعث

بحث محافظ حلب حسين دياب مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو) في سورية مايك روبسون آليات التعاون لتطوير القطاع الزراعي ومشاريع الري في محافظة حلب من خلال المشاريع المشتركة.

وبيّن المحافظ الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للقطاع الزراعي والموارد المائية والتي تحتاج إلى المتابعة والتنسيق لتقديم المزيد من الدعم بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية خصوصاً في ريف المحافظة، لافتاً إلى الاستعداد الدائم لتقديم التسهيلات وكل أشكال الدعم لتطوير وإنجاح العمل.

وبيّن روبسون أهمية الاطلاع ميدانياً على المشاريع التي يتمّ تنفيذها في محافظة حلب بالتعاون مع مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في عدد من المواقع، وحشد الدعم الممكن لتطوير القطاع الزراعي والتنموي في المحافظة من خلال سلسلة من المشاريع المهمّة وإمكانية تعميمها في محافظات أخرى.

وقدّم مدير عام مؤسسة استصلاح الأراضي المهندس لؤي بركات ومدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني شرحاً حول واقع مشاريع الري والزراعة، وتداعيات الجفاف والانحباس المطري، وأهمية زيادة التعاون المشترك للحدّ من الآثار الناجمة عنها.

واستكمالاً لمشروع التعاون أُقيم يوم حقلي في منطقة السفيرة بالتنسيق بين وزارة الزراعة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” لعرض بذارة الزراعة على المصاطب في قرية تل عرن وتطبيقات الزراعة فيها، وذلك بحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ حلب حسين دياب وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدمشق مايك روبسون ومنسق “إيكاردا” بسورية الدكتور مجد جمال والمعنيين في وزارة الزراعة وعدد من الخبراء في المنظمات العاملة في سورية ذات الصلة.

ويهدف المشروع إلى دعم إنتاج وإكثار بذور الأجيال المبكرة للمحاصيل (قمح- شعير- عدس- حمص) ومن الأصناف المختارة، كما يهدف إلى تحسين وصول صغار المزارعين إلى بذور جيدة النوعية والإنتاجية.

وعلى هامش اليوم الحقلي افتتح وزير الزراعة ومحافظ حلب سوق تصريف منتجات المرأة الريفية ضمن الوحدة الإرشادية في قرية تل عرن بمنطقة السفيرة والذي تمّ تنفيذه بالتعاون منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وقدمت مديرة التنمية الريفية الزراعية والأسرية المهندسة أماني عمري شرحاً حول آلية عمل وتسويق منتجات المرأة الريفية وخاصة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية. ويضم السوق عشرات الأصناف من المواد الغذائية التي تعتمد على المواد الزراعية إلى جانب المنتجات اليدوية والنسيجية، وتشارك فيها المرأة الريفية من قرى عدد من مناطق ريف المحافظة إلى جانب منطقة السفيرة بشكل خاص.