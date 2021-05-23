ذوو الشهداء في الصبورة والريف الشرقي.. خيارنا من صان كرامتنا

حماة – ذكاء أسعد:

سنمضي يوم السادس والعشرين من أيار بكل محبة وثقة نحو صناديق الاقتراع لننتخب الرجل الذي صان كرامتنا وحمى أرضنا ووطننا، سننتخب الذي لم يتخل عن واجبه المقدس تجاهنا، فكان لنا الاب والأخ والسند هكذا عبر ذوو الشهداء عن تأييدهم ودعمهم للقائد المفدى بشار الاسد.

فاطمة السلموني زوجة أول شهيد في “الصبورة” فراس الأسعد وأخت الشهيد مهند السلموني قالت: لي الفخر أنني زوجة أول شهيد في بلدتي الحبيبة، وفي عائلتي أكثر من شهيد ومن بينهم أخي، وأضافت: شهداؤنا ضحوا بدمائهم فداء للوطن ولن تذهب دماؤهم هدرا ووفاء منا لأرواحهم، خيارنا الوحيد هو القائد بشار الاسد، سنكتبها بالدم نعم للأسد باني سورية وحامي الأرض.

حسنة عمران والدة الشهيدين محمود ومحمد الطويل أكدت أن من واجب كل سوري شريف أن يمارس حقه في الانتخابات، ولأن دماء الشهداء سالت ليحيا الوطن ولأننا سنبقى أوفياء لدمائهم سننتخب القائد الأسد.

علياء حرفوش ابنة الشهيد فارس حرفوش وابنة الشهيدة فداء عاشور قالت: حتى لا تذهب دماء والدي هدراً سننتخب الأسد لأنه خير من صان أمانة الشهيد ورعاهم وصان كرامة ذويهم.

ولاء خضور زوجة الشهيد أغيد أسعد قالت: لكل منا عزيز وغالي فقد من أجل كرامة وشرف الوطن فأرضنا ارتوت بدماء شهدائها وسورية انتصرت بمشاعل النور أنبل بني البشر، نعم الحزن أغرق قلوبنا من فقد الأحبة، لكن حب الوطن أعلى وأرقى مكانة من حب الجميع.. إنني افخر بكوني زوجة شهيد وهذا وسام كبير لي ولأولادي وشرفنا وكرامتنا تصان مع الذي صانها فقط لذلك خيارنا الوحيد هو الرئيس الأسد وشرف لنا أن نبصم له بدمائنا.

عهد سويدان زوجة الشهيد بسام عمران قالت: “سنمضي جميعا يوم السادس والعشرين من أيار لنبصم بدمائنا للرئيس الأسد فهو الحامي لأرضنا وعرضنا، هو الأب الحنون لنا، ووفاء لشهدائنا خيارنا الوحيد هو القائد الأسد”.