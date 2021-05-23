ذوي الشهداء والجرحى سنشارك بكثافة وسننتخب السيد الرئيس

دمشق – بسام عمار

أكد أعضاء جمعية سوا التعاونية الانتاجية لدعم أسر الشهداء والجرحى والعاملين فيها أنهم سيشاركون بكثافة في انتخابات رئاسة الجمهورية وسينتخبون الرفيق بشار الأسد رئيس الجمهورية .

وأشار العاملون من أسر الشهداء والجرحى / للبعث/ أن مشاركتهم في هذه الانتخابات هي تأكيد منهم على متابعة مسيرة الانتصارات التي تحققت بفضل دماء الشهداء والشهداء الأحياء والتي أنبتت أزهار الحرية وحققت انتصارا تاريخيا في حرب ارهابية ظالمة لم يعرف التاريخ لها مثيلا وبفضل انجازات رجال الجيش العربي السوري الذي صنع المعجزات في زمن قل في الاعجاز وأن مشاركتهم هي عربون محبة ووفاء لوطن لم يكن يوما الا وطن الخير والمحبة منوهين الى أن يوم الاستحقاق هو يوم وطني سيعبر فيه السوريون عن غيريتهم ووفائهم لوطنهم وقائدهم الذي بادلهم الحب والوفاء لقائد حمى الوطن وحمله في قلبه وعيونه وكان دائما الأول في الدفاع عنه وأنهم سيكونون في الصفوف الأولى ليقولوا كلمتهم وليعبروا عن حبهم لقائدهم الذي رعى الشهداء وقدم لهم كل الكثير من العطاءات والامتيازات فلا يكاد يمر يوما الا وهناك عطاء ومكرمة من سيادته منوهين الى أن سورية أضحت من الدول الرائدة في رعاية الشهداء والشهادة .

وذكر العاملون أن الشعب العربي السوري سيخوض هذه الانتخابات كما خاص الاستحقاقات السابقة بكل حرية وديمقراطية وبدون أي تدخل خارجي مشددين على أن انتخاب الرفيق بشار الأسد يعني الحفاظ على سورية القوية المنتصرة وعلى مسيرة التطوير والتحديث وعلى المنجزات التي تحققت في مختلف الميادين مؤكدين على انهم جزء من مرحلة اعادة الاعمار والبناء والتي سيعيد فيها السوريون بناء وطنهم أجمل مما كان عليه .

وذكر عبد المجيد هدلة رئيس مجلس ادارة الجمعية ان تأسيسها هو رد شيئ من الجميل لمن قدموا أرواحهم فداء للوطن وللتعبير عن الحب للوطن وقائده الذي رعى الشهداء وأن الجمعية ورغم العمر القصير لتأسيسها استطاعت ان تقدم شيئ مهما لأسر الشهداء والجرحى من خلال التأهيل والتدريب وتأمين فرص العمل منوها الى أن المشاركة حق وطني وواجب كفله الدستور ويجب على الجميع أن يمارسوا هذا الحق ليسقطوا كما اسقطوا الرهانات السابقة والشعب السوري دائما على قدر المسؤولية الوطنية وسيعبروا عن ذلك يوم الاستحقاق وانتخابهم للرفيق بشار الأسد رئيس الجهورية .