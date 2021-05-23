مجلس محافظة طرطوس يدعو لإزالة شيوع أراضي عكار

طرطوس- رشا سليمان

استحوذ موضوع التجميل وإزالة الشيوع عن المساحات العقارية في منطقة سهل عكار والصفصافة على معظم الجلسة الثانية لمجلس محافظة طرطوس في دورة انعقاده الثالثة، وطالب الأعضاء بتشكيل لجنة تجميل وإزالة الشيوع عن هذه المساحات، ولكون القضية مركزية تقرّر إعداد مذكرة تفصيلية لأعضاء مجلس الشعب لمتابعتها مركزياً للعمل على إصدار مرسوم تشريعي لمعالجة مشكلة الشيوع المزمنة.

كما اقترح المجلس تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق المرسوم رقم ٨ ومتابعة القضايا التموينية وتقديم مذكرة مقترحات لمعالجة المشكلات الزراعية والتموينية والصحية، على أن تقدم تقريرها خلال مدة أقصاها شهر لعرضها في الدورة القادمة. وأكد الأعضاء على تفعيل دور لجان ضبط الأسعار على مستوى المحافظة والمناطق والنواحي، ولفتوا إلى المصائب التي تحدث مع الفلاحين بسبب تدني أسعار الخضار، وإمكانية تشكيل لجنة تدرس الواقع الزراعي وتقدم الحلول، وواقع المياه وتأمين الكهرباء للمضخات التي تقع بين فترتي التقنين بالتنسيق مع الكهرباء ومعالجة تقنين المياه الجائر في بعض القرى الذي يصل إلى ١٤ ساعة، وإيجاد نقطة مراقبة للخطوط الحديدية في الصفصافة وسهل عكار ومعالجة مشكلة النقل وانخفاض عدد السيارات، ومعالجة الوضع الزراعي المزري ومعاناة الفلاحين جراء تدني أسعار الخضار التي سبّبت الكوارث للفلاحين وغلاء مستلزمات الإنتاج والزراعات المحمية، وعدم توفر المازوت الزراعي المدعوم والأسمدة إلا لمزارعي القمح، ما أوقع المزارع في ورطة شراء الأسمدة بأسعار مضاعفة.

وتساءل الأعضاء عن كيفية صيانة الطرق المركزية المهترئة بعد التوقف عن صيانتها، وزيادة أعداد موظفي مراكز الهاتف في القدموس وتزويد المراكز الخدمية بمولدات كهرباء لتخفيف الجهد والوقت على المواطن.

ولفتت رئيسة مجلس المحافظة علياء محمود إلى أهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية لولاية جديدة في السادس والعشرين من أيار لأنه يوم تاريخي ومفصلي، كما أن تحديد الانتخابات في موعدها برهان قاطع على أن الشعب السوري صاحب قرار مستقل وإرادة وعزيمة صلبة لا تقهر.