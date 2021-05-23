مهرجانات شعبية في المحافظات: نعم للقائد الأسد رمز العزة والكرامة

تتواصل الفعاليات الوطنية الداعمة للاستحقاق الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمختلف المحافظات، في صورة تعكس مدى وعي الشعب السوري بأهمية الاستحقاق ووجوب المشاركة الفاعلة فيه، حيث أكد المشاركون تمسكهم بواجبهم الدستوري في الانتخاب والتصويت لمن سيقود سفينة سورية إلى بر الأمان.

حمص

وفي (حمص – سمر محفوض): دعما لترشح الرفيق بشار الأسد لرئاسة الجمهورية العربية السورية .. أقامت غرفتا صناعة وتجارة حمص لقاء وطنيا بالقرب من مقريهما بسوق الناعورة.

اللقاء الذي حمل عنوانه أن ومع دعم السيد الرئيس بشار الأسد شارك فيه الرفيق أمين فرع حمص للحزب عمر حورية وعضو قيادة الفرع مفيد مسوح وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعضو قيادة فرع الجبهة الوطنية التقدمية أمين على ديب ومديرة الشؤون الاجتماعية والعمل سمر السباعي ومدير الصناعة وعدد من جرحى الجيش العربي السوري من جمعية صامدون رغم الجراح ممن صنعوا الانتصار والصمود لسوريا.

أكدت الكلمات على الدور التاريخي والوطني والقومي للدكتور بشار الأسد وأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية،وأجمعت على أن ( خيارنا الأسد )

الرفيق عمر حورية أكد أن السوريين على موعد في السادس والعشرين من أيار ليؤكدوا للعالم أجمع تمسكهم بقائدهم الذي أنتصر على الإرهاب وأن كل أبناء حمص ستتوجه لصناديق الاقتراع وبكثافة للحفاظ على سيادة واستقلالية القرار السوري .

بدوره نائب رئيس غرفة تجارة حمص حليم الأخرس أشار أن تجار حمص وكافة الفعاليات التجارية والصناعية ستكون جاهزة ليوم الاستحقاق الرئاسي ودعم السيد الرئيس بشار الأسد وأن صناديق الاقتراع ستكون شاهدة على ما يقدمه السوريون من وفاء لقائدهم ،وأضاف برسالة للدول الذي تأمرت على بلدنا أرسلتم لنا صناديق الذخيرة لتدمروا سورية ونرسل لكم صناديق الاقتراع وفيها بصمتنا بالدم بنعم للقائد بشار الأسد، كما أكد خازن غرفة الصناعة نبيل القصير أن الاستحقاق الرئاسي يمثل تطلعات التجار والصناعيين لتدور عجلة الإنتاج والأمل ببشار المستقبل باني سورية الحديثة وقائد مسيرة انتصاراتها..

عضو مجلس الشعب د.فادية ديب قالت: نعم لمن حمل الهم الوطني نعم للقامة الكبيرة للمنتصر وللقائد الذي يسير بنا نحو المستقبل.. بدوره إياد السباعي رئيس غرفة تجارة حمص قال في تصريح للبعث : ننتظر يوم الاستحقاق في 26 أيار الجاري لنقول كلمتنا، واختيار من يمثلنا ويحقق آمالنا وطموحاتنا، كما انه فرصة كبيرة نثبت من خلالها حرية قرارنا السياسي ورفضنا للضغوط الخارجية، ولإعادة بناء سورية بجهود أبنائها وقائدها بشار الأسد.

من جانبه نزار كفا أشار أن الانتخابات الرئاسية تأكد حرية الشعب السوري وإرادته المستقلة في اختيار من يمثله وكافة السوريين سيشاركون في الانتخابات انطلاقا من التزامهم الوطني ووعيهم بممارسة حقهم الديمقراطي الذي صانه الدستور وخيارنا الأوحد هو مرشح الأمل بالعمل القائد بشار الأسد..

وأضاف سامر الصفوة خازن غرفة التجارة بأن الانتخاب حق وواجب وطني ليقول السوريون في داخل الوطن وخارجه نعم لحافظ السلم الأهلي والأمن والأمان وباني سورية القائد الرمز بشار الأسد.

قريش سحلول قال: إن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دليل على أن بلدنا بخير وبرهان على حرية واستقلال الشعب السوري في اختيار من يمثله ويحقق طموحاته، القائد بشار الأسد نقولها نعم لاستكمال النصر العسكري بانتصار سياسي.. وكلنا صفا واحدا ضد كل أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية.

إدلب

وفي (إدلب- يحيى بزي) تواصل الفعاليات الشعبية والأهلية والمجتمعية بإدلب نشاطاتها دعماً للقائد الرمز بشار الأسد، حيث نظم أهالي محافظة إدلب تجمعات جماهيرية حاشدة في عدد من خيمات الوطن المقامة في الريف المحرر من إدلب وعدد من المحافظات السورية كريف دمشق وحمص واللاذقية، وذلك بمشاركة أمين فرع إدلب للحزب الرفيق أسامة قدور فضل وأعضاء قيادة الفرع وعدد من أعضاء مجلس الشعب، كما نظم مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي ندوة حوارية في محافظة اللاذقية بعنوان “الرئيس بشار الأسد امتداد لتاريخ سورية استضافت الدكتور محسن الخير، بالإضافة لإقامة ملتقى حواري شبابي بعنوان “الرئيس بشار الأسد في وجدان الشباب” استضاف عدد من الرفاق الشباب حسين بيضون وهيا قنينة ويحيى بزي، وفي ذات السياق نظم فرع إدلب لإتحاد شبيبة الثورة لقاءً جماهيرياً حاشداً في قرية حوا بريف إدلب المحرر عبر فيها المشاركون عن دعمهم للقائد الرمز بشار الأسد وتأكيد مشاركتهم الكثيفة في الإنتخابات الرئاسية، وعلى الجانب الآخر قدم فرع إدلب لطلائع البعث بيان فني في خيمة الوطن بحماة، وتضمن البيان الفني عدد من العروض الوطنية التي عبر الأطفال من خلالها عن حبهم للقائد الرمز بشار الأسد.

طرطوس

وفي (طرطوس- دارين حسن): بأغاني الفرح وأهازيج النصر تتواصل الاحتفالات الجماهيرية في مدينة الدريكيش وريفها حيث شهدت قرى حارة الوقف والجورة وبيت بدعة وبقعو وقنية جروة والبارة وبمنة ومرج كفر لاها والقليعة احتفالات شعبية نبضت بحب الوطن وقائده ومجدت جيشه وأرضه، كما ازدانت الأحياء والشوارع وحتى واجهات بعض السيارات بأعلام الوطن ورمزه القائد المفدى بشار الأسد.

بدأت الفعاليات بمسيرة للخيول جابت شوارع مدينة الدريكيش رافقها مسيرة سيارات وهي تلوح بأعلام الوطن وصور الرفيق الأمين العام وهتفوا للجيش وللوطن وللقائد.

وفي إحدى ساحات قرية بقعو أقيم احتفال جماهيري عبر فيه الأهالي عن ولائهم ووفائهم لقائد الوطن والفخر بجيشهم المقدام من خلال الكلمات التي ألقيت والأغاني التي أنشدت خلال الفعالية، حيث وحدوا كلماتهم وقالوا: نعم للقائد المغوار، نعم لحبيب الشعب حبيب الملايين، نعم وألف نعم للربان الذي قاد السفينة إلى بر الأمان وليكتمل النصر رفع شعاره الأمل بالعمل، لنعمل معاً وننجح معاً وننجز معاً ونسمو بسوريتنا إلى العلياء عزيزة شامخة حرة أبية.

أحمد خضر أمين فرقة بقعو الحزبية أشار إلى أن من أسرار الصمود خلال سني الحرب الغادرة بطولة جيش مقدام وشعب مقاوم لكن السبب الأبرز هو صمود القائد ووفاء منا لدماء شهدائنا البررة ولكل نقطة دم سالت ولكل دمعة سقطت من أم وأخت مفقود وكرمى لآلام جراحنا سنقبل على صناديق الانتخاب وسنبايع القائد الوفي حامي البلاد مشيراً إلى أن شعار حملته الانتخابية أعطت أملاً أكبر بالعمل لمستقبل مزهر ينشده أبناء الوطن الحبيب مع قائد اختاروه بملء إرادتهم لبناء سورية ومتابعة مسيرة التحديث والتطوير.

وفي حارة الوقف والجورة شارك المئات من المواطنين الفرح تأييداً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد رئيساً لسورية العصية على كل المؤامرات والفتن، وما إقامة الاحتفالات الشعبية العفوية على امتداد ساحة الوطن إلا تعبير صادق عن الحب الحقيقي والوعد الصادق للقائد الممثل لتطلعات وأحلام شعبه.

لم يختلف المشهد في ابتدائية بيت بدعة، فالأعراس واحدة والحناجر تهتف بالصوت الواحد” بالروح بالدم نفديك يا بشار” لتشكل تلك الفعاليات لوحة فنية متكاملة تتقاطع فيها الأماني وتتوحد الكلمات ويغيب اللون الرمادي لتبقى ناصعة البياض مشرقة كوجوه أهلها الميامين الصادقين الغيارى على وحدة وسورية وثراها الغالي.

وفي السياق أكد أحمد محمود رئيس جمعية فلاحية في القرية والمشارك في العرس الوطني على أهمية المرحلة التي تعيشها سورية بعد حرب ضروس فتكت بالبلاد والعباد، لكن إصرارنا على اختيار الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي القائد بشار الأسد الذي لم يتنازل ولم يرضخ لأي إملاءات وضغوط خارجية فكان شعبه جل همه ونحن معه مستمرين.

وكان ختام الفعاليات الشعبية في احتفال جماهيري أقيم في ساحة الدريكيش بحضور جميع الجهات الحزبية والرسمية والنقابية والأهلية وحشود من المواطنين التواقين للفرح والواثقين بالنصر بحكمة قائد أذهل العالم بسداد حكمته وصلابة موقفه ليهتفوا بالصوت العالي : “شو ما صار ما منلين نحن جنودك ملايين”.