وفد بيلاروسي إلى دمشق لمواكبة الانتخابات الرئاسية

استجابة لدعوة من مجلس الشعب شكل مجلس النواب في جمهورية بيلاروس وفداً للمشاركة في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية والتي تجري في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

ويضم الوفد عدداً من أعضاء البرلمان والمختصين في الشأن الانتخابي، فيما من المنتظر أن يصل الوفد إلى دمشق اليوم استعداداً لتنفيذ المهمة التي تم تكليفه بها لمواكبة مجريات الانتخابات.

وكان مجلس الشعب وجه قبل نهاية الشهر الماضي دعوة إلى رؤساء عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة ومنها مجلس النواب في جمهورية بيلاروس لإرسال ممثلين عنها من أعضاء هذه البرلمانات ومن المختصين في الشأن الانتخابي لمواكبة مجريات الانتخابات.

ومنذ يومين، شكل مجلس الاتحاد الروسي وفداً للمشاركة في مواكبة الانتخابات الرئاسية، وقال رئيس اللجنة الدولية في المجلس غريغوري كاراسين: “الوفد يضم أربعة أعضاء هم سيرغي موراتوف الذي سيرأسه وفاديم دينجين وأوليغ سيليزنيف ومستشار موظفي اللجنة الدولية أندريه كولينكو” مشيراً إلى أن الوفد “سيضم أيضاً ممثلين عن الغرفة العامة لروسيا وهم مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين”.