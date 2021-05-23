6 آلاف مستفيد من برنامج طالبي العمل

دمشق – كنانة علي

اعتبر إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة أن الاستثمار في العنصر البشري جزء أساسي من العمل في الهيئة، والتي تعد من أهم المؤسسات التأهيلية والتدريبية في سورية، وتستهدف جميع الراغبين بالحصول على عمل وتأهيل جيل الشباب، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، حيث تمت الكثير من الدورات التدريبية ضمن برامج الهيئة المختلفة.

وأضاف اسمندر لـ “البعث” بأن عدد من استفاد من برنامج طالبي العمل حوالي 6 آلاف مستفيد وهو برنامج يهتم بتدريب الراغبين بإقامة مشروعات خاصة بهم عدا بعض المهن المناسبة لإمكانياتهم الفكرية والفيزيائية وهناك برنامج خاص بتدريب رواد الأعمال واستفاد منه 3 آلاف مستفيد، وهذا يركز على بعض البرامج النوعية لشباب راغبين باقتحام مجالات المشروعات الواعدة بطريقة الحداثة والمخاطرة.

كما أهلت الهيئة فريق من المدربين لديها يمكنهم تحليل أثر المشروع والجدوى الاقتصادية والعمل بالعديد من المهارات المتنوعة المتعلقة بالاقتصاد القياسي وبعض الأساليب الحاسوبية المتعلقة بذلك وهناك حوالي 59 شخص من العاملين في الهيئة والمدربين على هذه البرامج.

وبين مدير الهيئة أن حوالي 1300 امرأة استفادت من الهيئة ضمن برنامج تعزيز قدرات المرأة الذي يركز بشكل أساسي على تأهل النساء المعيلات لأسرهن وتدريبهن على مجالات مناسبة لعمل المرأة وتفتح الآفاق المطلوبة.

ودربت الهيئة 300 شخص للعمل لدى الغير ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون وضمن مهارات محددة ومناسبة للشركة بشكل مباشر في المعارض.