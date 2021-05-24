أمين سر حزب الاتحاد اللبناني: سورية ستكون أكثر قوة بقيادة الرئيس الأسد

متابعة- غسان فطوم

أكد طلال خانكان أمين سر حزب الاتحاد في لبنان وأمين عام اتحاد الشباب العربي أن الاستحقاق الرئاسي في سورية يكتسب أهمية خاصة كتعبير متقدم تنجزه سورية قيادة وشعبا للتأكيد على الديمقراطية في تحديد خيارات الشعب وليس عن طريق كسر الإرادة الوطنية والعمل المسلح عبر مجموعات تحاول تفكيك وحدة سورية وضرب نهوضها الوطني ودورها القومي، مضيفاً أن إجراء الاستحقاق في موعده دليل قاطع على تعافي سورية وعلى أنها خطت خطوات متقدمة نحو الأمن والاستقرار وبداية النهوض وإعادة الاعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى كامل ربوعها الوطني بفضل صلابة وقوة القيادة السورية وبسالة الجيش العربي السوري الذي شكل الدرع الحامي لوحدة سورية وغلبتها على أعدائها، لافتاً إلى أن مستقبل سورية سيكون أكثر نصاعة بظل قيادة الرئيس الأسد التي لم تضعف ولم تهن واستمرت على الثوابت الوطنية والقومية وأكبر دليل على ذلك أن القوى الإقليمية تتسابق على إعادة العلاقات مع دمشق اعترافا منها بأن سورية هي حجر الرحى في بناء عمل عربي ينهض بالأمة ويصون أمنها واستقلالها.