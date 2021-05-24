الشقيقان ظاظا بطلا كأس الجمهورية بكرة الطاولة

اختتمت يوم أمس في صالة الجلاء بدمشق منافسات بطولة كأس الجمهورية بكرة الطاولة للرجال والسيدات التي شارك فيها 97 لاعباً ولاعبة مثّلوا محافظات: دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس وحلب وادلب واللاذقية ودرعا وحمص والسويداء وهيئتي الطلبة والشرطة، إضافة لنادي الجيش الساحلي، ونادي محافظة دمشق.

البطولة شارك فيها أصحاب المراكز الثمانية الأولى في آخر بطولة للجمهورية التي أقيمت عام 2018، وأصحاب المراكز الثمانية الأولى في بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات لعام 2021، واستمرت لمدة ثلاثة أيام وأقيمت بطريقة الدوري، حيث تم توزيع اللاعبين (61 لاعباً) واللاعبات (36 لاعبة) على ثماني مجموعات.

وشهدت البطولة أيضاً مشاركة مميزة من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني العائدين من معسكر طويل الأمد في مدينة قازان الروسية، لكن الملاحظة الأبرز كانت التفاوت في الاستفادة من المعسكر بين اللاعبين، فضلاً عن تراجع مستوى بعض اللاعبين واللاعبات، وغياب لاعبي الخبرة الذين شاركوا في البطولة الماضية، وهذا يصب بمصلحة اللعبة كون أصحاب المراكز الأولى من الشباب، حيث استطاع عبيدة ظاظا من حماة (العائد من معسكر كازان) الظفر بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، وبات أصغر من يتوّج بلقب بطل جمهورية للرجال في تاريخ كرة الطاولة السورية، وهو بعمر 16 سنة و 5 أشهر، وحلّ لاعب المحافظة عبد المالك حبشي في المركز الثاني، ويامن دندل (الطلبة) ثالثاً، وسالم ظاظا (دمشق) رابعاً.

وفي السيدات كانت عودة هند ظاظا (لاعبة نادي المحافظة) للمشاركة في البطولة قوية ونجحت في الفوز على كافة اللاعبات دون أي عناء لتتوّج بلقب الكأس، تلتها لاعبة طرطوس غزل زاهر، ثم لاعبة اللاذقية آية علي ثالثة، ثم زميلتها زينة أسعد رابعة.

مدربنا الوطني محمد أوغلي كشف لـ “البعث” أن مستوى البطولة كان مميزاً لدى السيدات، خاصة اللاعبات اللواتي أحرزن المراكز الأولى، أما بقية المشاركات فكان أداؤهن ومستواهن مقبولاً، مع تميز الواعدة إباء حلاق، كما كانت مفاجأة البطولة لارا ضويا التي تفوقت مهارياً، وقدمت أداء عالياً جداً، وصنفت ضمن أفضل خمس لاعبات في سورية، أما بالنسبة لمستوى الرجال، والكلام مازال لأوغلي، فكان ضعيفاً، باستثناء عبيدة ظاظا الذي غرد بعيداً عن سرب اللاعبين كافة.

عماد درويش