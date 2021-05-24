الفنانون التشكيليون: معاً نحو بناء مستقبل سورية المشرق

سيتوجه التشكيليون السوريون في يوم الاستحقاق الدستوري للإدلاء بصوتهم في صندوق الانتخابات، معززين بثقتهم في تحصين نصر سورية وتجاوزها لآلام الحرب، وواثقين من خيارهم الوطني في انتخاب االمرشح بشار الأسد قائداً ورئيساً للجمهورية العربية السورية التي استطاعت بحكمته وشجاعته وبطولة جيشنا العربي السوري هزيمة الإرهاب وقوى الظلام، وقد استطلعت “البعث” آراء الفنانين الذين عبّروا عن سورية الجميلة من خلال لوحاتهم، ويؤكدون في يوم الاستحقاق حصانة هذا الجمال العصي على الهزيمة أمام القبح والعدوان، ويرون أن صوتهم تعزيز للأمل المعزز بالعمل.

وتحدث اميل فرحة من فرع حمص لاتحاد الفنانين قائلاً: من أجل سورية سنمارس حقنا في انتخاب خير رجل لهذه المرحلة، رجل خبرناه في الشدائد، وأثبت للعالم أنه قائد عظيم جدير بحب شعبه، وسنتوجه يوم الانتخابات لنؤكد ثقتنا بقائدنا ومستقبلنا، وسننتخب رمزنا وأملنا بشار حافظ الأسد.

الفنانة ميساء علي قالت: الاستحقاق الرئاسي فرصة لنا لنعيش الديمقراطية، والوقوف في وجه المؤامرة التي استهدفت وطننا الحبيب، وفرصة لنقول إننا صامدون مؤمنون بالأمل والعمل.

ويرى الفنان طيب حمام أننا أمام استحقاق تاريخي من أجل نصرة وعزة سورية، وبالعمل نبني الأمل بمستقبلنا، وسنتجاوز آثار العدوان، مؤكدين عافية سورية وقوتها، وحكمة خيارنا في يوم الاستحقاق انتخابنا للقائد بشار الأسد.

الفنانة كارمن شقيرةقالت: يأتي يوم الاستحقاق في مرحلة تحد خطيرة من تاريخ سورية، وسيكون صوتنا مسؤولاً ومواجهاً للتحديات، وسنختار من أجل أن ننهض ونبقى صفاً واحداً خلف قيادة القائد بشار الأسد في مواجهة أعداء سورية.

فرع القنيطرة

الفنانة ختام إبراهيم ترى أن الانتخابات الرئاسية عنوان لمرحلة هامة يكتمل فيها انتصار سورية الدولة والمجتمع على الإرهاب، ويخطو السوريون نحو البناء والنهوض، وسيكون صوتنا موحداً في يوم الانتخابات بنعم للأمل في العمل، ونعم لتعزيز نصر سورية، ونعم لبشار حافظ الأسد رئيساً ننتصر به ونفخر بمستقبلنا.

وقالت الفنانة عروبة دياب: في يوم الاستحقاق الدستوري في الدولة السورية التي صمدت لسنوات في وجه أعتى العواصف، وواجهت أبشع العدوان وانتصرت، هذا النصر سيعزز، وسنستعيد الأمل بالحياة لتبقى سورية الدولة المحورية والقوية بقيادة رئيسها الشجاع بشار حافظ الأسد الذي قاد انتصارها.

فرع درعا

الفنان نبيل أبو نبوت قال: حق الاقتراع واجب وطني يضمنه الدستور، وسيكون اختيارنا الأمل بالعمل لنبني سورية القوية والموحدة، ونعيد إعمار الوطن، هذا خيارنا لتحقيق رفعة سورية وبناء مجدها، وسيكون موعدنا هو يوم الوفاء للوطن وقائد الوطن، وسيكون صوتنا صوت الحق والثقة بقيادة الرفيق بشار حافظ الأسد رئيساً لسورية المستقبل.

فرع الحسكة

الفنان أحمد حمور تحدث: يوم الاستحقاق الدستوري سيكون يوم الواجب الوطني، والمشاركة تعني تعزيز نصرنا وثقتنا بجيشنا وقائدنا، وسيكون صوتنا في حماية سورية من أعدائها الذين راهنوا بحقدهم وأدواتهم الإرهابية على زعزعة ثقتنا بوطننا، سنمضي مع القائد بشار حافظ الأسد نحو استكمال النصر وهزيمة الأعداء ومخططاتهم، وسنبقى موحدين صفاً واحداً خلف قائدنا الحكيم الصامد.

وأضاف الفنان عيسى النهار: المشاركة في يوم الاستحقاق واجب يحمي أسس الدولة والحياة الديمقراطية تكريساً لسيادتها، وحماية للثوابت الوطنية والمنجزات، وستكون هذه الانتخابات استكمالاً لانتصارات جيشنا العربي السوري، ودفعاً نحو تأكيد هزيمة أعداء سورية، وسيكون يوم الانتخابات هو يوم صوتنا القوي في الصندوق، وتجديد الثقة بنصر سورية وبقائدها، وسننتخب الرئيس الذي صمد بمحبة شعبه وإيمانه بوطنه.

أكسم طلاع