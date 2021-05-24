بمشاركة قيادة الحزب.. تجمع جماهيري وشعبي حاشد في دير حافر دعماً لترشّح القائد الأسد

حلب – معن الغادري:

في إطار الحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب البعث العربي الاشتراكي للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، واصلت قيادة الحزب زيارتها إلى حلب لليوم الثالث على التوالي وشاركت في الاحتفالات والمهرجانات الجماهيرية الشعبية والتجمعات الوطنية الداعمة للاستحقاق الوطني الدستوري المتمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية.

وبحضور الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب وأعضاء القيادة المركزية للحزب الدكتور محسن بلال والدكتور مهدي دخل الله والمهندس عمار السباعي، نظمت بلدة دير حافر في الريف الشرقي مهرجاناً جماهيرياً حاشداً، جدد خلاله أبناء البلدة والقرى المحيطة بها دعمهم وتأييدهم لترشّح القائد الأسد.

وشهد التجمع الجماهيري الوطني تقديم عروض وفقرات فنية ورياضية وأغان وطنية، ورفعت خلاله أعلام الوطن وصور القائد.

وفي كلمة له أكد الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب أن سورية خرجت منتصرة في معركتها ضد الإرهاب وداعميه، وأن الشعب السوري أثبت بصموده الأسطوري وتلاحمه مع جيشه وقائده أنه شعب حر لم ولن يقبل الهزيمة والانكسار، وأنه قادر على إعمار وبناء وطنه، واليوم ونحن نستعد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية فإنما نؤكد للعالم أجمع أن السوريين هم وحدهم الذين يقررون مصيرهم ومستقبلهم ولا يقبلون أوصياء عليهم.

وبين أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري إنما هو تجسيد لإرادة هذا الشعب الأبي المنتصر وتجسيد لكل معاني الحياة الديمقراطية والدستورية، وهو تعزيز للانتصار وللقيم والمبادئ والثوابت الوطنية ولوحدة الأرض والشعب.

وأضاف الرفيق منصور: نلتقي اليوم وكل يوم لنعزز مسيرة التضحية والصمود والانتصار، والدفاع عن السيادة والحقوق، وعن وحدة الأرض والشعب والمصير، وعن الوطن والوطنية، وعن الدستور والقانون والحاضر والمستقبل، ولنكون شركاء بقضايا الوطن ومصالح الشعب، ولنعبر عن “الأمل بالعمل” وهو الشعار الذي رسمه وخطه عظيم هذه الأمة الرفيق الأسد لإعلاء شأن الوطن واطلاق مشروع النهوض الحقيقي وفي مختلف قطاعات الحياة، وأكد أن جماهير حزبنا العظيم وأبناء حلب مدينة وريفاً على العهد والوفاء لتجسيد المعنى العميق لشعار “الأمل بالعمل” واقعاً معاشاً، من خلال المشاركة الواسعة والفاعلة في إنجاح الاستحقاق الوطني الدستوري لتكريس السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية، ولتأكيد نصر سورية السياسي، والذي يضاف إلى سجل انتصارات جيشنا الباسل، وخيارنا وخيار كل الشعب السوري هو الرفيق الأسد الذي نفاخر به العالم، لأنه لم ولن يفرط بالحقوق، ولم ولن يتنازل عن شبر واحد من ارض الوطن، وخيارنا القائد بشار لأنه الضمانة الوحيدة لمستقبل أبنائنا ولمستقبل سورية ووحدتها، وهو الذي قارع الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، فكان القائد الشجاع والحكيم والصلب الذي صان الوطن وحمى الشعب وقاد السفينة بكل شجاعة وحكمة اقتدار إلى بر الأمان.. واليوم نقولها بصوتٍ عالٍ: إننا فخورون وواثقون بنجاح الاستحقاق الوطني الدستوري والذي ينسجم مع تطلعات وآمال كل السوريين ومع “الأمل والعمل” بقيادة الأمين المؤتمن القائد بشار الأسد.

عضو مجلس الشعب منال الشيخ أمين وأكرم ثلجة ممثل المنطقة أكدا أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي يجسد إرادة الشعب باختيار من يمثل آماله وتطلعاته، وشددا على أن سورية المنتصرة على الإرهاب تبادل الحب والوفاء للقائد الأسد الضامن ‎لوحدة الأرض والشعب.

شاركت في المهرجان فعاليات حزبية ونقابية ودينية وحشد كبير من أهالي المنطقة.

وكانت حلب قد شهدت اليوم العديد من الفعاليات والتجمعات الوطنية دعماً للمرشح الأسد، أكد خلالها المشاركون أن يوم الأربعاء سيكون عرساً وطنياً حقيقياً وسيقول الشعب السوري بأجمعه “نعم للقائد بشار الذي دافع عن وطنه وشعبه”.

تصوير – يوسف نو