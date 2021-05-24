شعراء حمص يدعمون ترشيح القائد بشار الأسد

حمص- سمر محفوض

أقامت رابطة المحاربين القدماء بحمص أمسية شعرية أكد من خلالها رئيس الرابطة العميد منذر اليوسف على أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، مبيّناً أن الخيار كان ومازال هو القائد بشار الأسد، كما ألقى العقيد محمد رحيمة عضو الرابطة كلمة عبّر فيها عن المعاني التي تحملها الانتخابات في هذه الظروف، وألقى الشاعر العميد حسن علي أحمد عدة قصائد تناولت معاني وقيماً وطنية، وأشار لعظمة العرس الوطني الذي تعيشه سورية، لافتاً عبر تصريحه إلى أن الرئيس الأسد سبق والتقى مع المحاربين القدماء الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الجيش وقوفاً مع سورية ضد الهجمة الشرسة التي تعرّضت لها، وهم كانوا ومازالوا الجنود الأوفياء للقائد والشعب والأرض، ومن الواجب الوقوف إلى جانب الجرحى وأهالي الشهداء.

وألقى الشاعر اللواء محمد حسن العلي عدة قصائد وطنية أشار فيها إلى صمود سورية وانتصاراتها بفضل لحمة الشعب والقائد، وقدمت الشاعرة عفاف الخليل قصيدتين للوطن ولقائده: “نصر وربيع”، و”منك الفجر”، وقدم الشاعر إبراهيم الهاشم قصيدتين: “أحبك يا دمشق”، و”مساحة مفتوحة للحب”، وأكد أن الشعب السوري سيقف إلى جانب القائد الأسد كما وقف الأسد إلى جانب شعبه، وكان مع جنوده في الصفوف الأمامية في الميدان.

بدورها ألقت الشاعرة رحاب رمضان قصيدتين للوطن وللقائد عبّرت فيهما عن أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وألقى الشاعر بشار الجهني قصيدتين: “أنشودة الوفاء”، و”ثورة القدس” تضمنتا مواضيع وطنية وقومية، انتصاراً لحق الشعب الفلسطيني بالعودة واسترداد أرضه، وأشار إلى أن شعراء حمص يشاركون بالعرس الوطني للسوريين عبر دعمهم لترشيح القائد بشار الأسد، ويؤكدون تواجدهم في يوم الاستحقاق ليثبتوا أن سورية منتصرة بفضل قائدها وجيشها وشعبها الأبي.