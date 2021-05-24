غوغل وسامسونغ تعلنان عن مفاجأة سارّة

أعلنت شركتا غوغل وسامسونغ عن نيتهما إطلاق منصة تشغيل مشتركة للساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية. وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن المنصة الجديدة التي ستحمل اسم Wear ستجمع نظام Wear OS المعروف من غوغل والبرامج التي تعمل مع أنظمة Tizen المخصصة لساعات سامسونغ، وبفضل المنصة الجديدة تبعاً لغوغل ستصبح عمليات تحميل التطبيقات أسرع بالنسبة لأصحاب الساعات الذكية، كما ستقل نسبة استهلاك البطاريات في الساعات، وستكون عملية وصول المبرمجين الذين يعملون على تطوير تطبيقات الساعات المتوافقة مع أنظمة أندرويد أسهل بكثير أيضاً.

وقالت غوغل “سيتمكن المطورون من استخدام أدوات أندرويد التي يعرفونها حالياً لتطوير برمجيات وتطبيقات لمنصة التشغيل الجديدة”. وتشير التسريبات إلى أن Wear ستحصل على تطبيق جديد لخرائط غوغل يمكنه العمل بشكل مستقل دون الحاجة لأن تقترن الساعة بالهاتف الذكي، كما ستحتوي هذه المنصة على تطبيقات متطورة تتعلق باللياقة البدنية مقارنة بتلك الموجودة في الساعات الذكية الحالية، إضافة إلى حصولها واجهات استخدام متنوعة وأيقونات جديدة للتطبيقات.