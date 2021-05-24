مباراتان مصيريتان للوحدة وتشرين في كأس الاتحاد الآسيوي

يخوض ممثّلا كرتنا – الوحدة وتشرين – مساء اليوم لقاءين مصيريين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، فضمن المجموعة الأولى يلاقي الوحدة مضيفه الحد البحريني في الساعة الثامنة وخمس دقائق مساء، باحثاً عن الفوز بعد تعادله في الجولة الأولى أمام العهد اللبناني لضمان حظوظه في التأهل كونها المباراة الأخيرة له في هذا الدور.

مدرب الوحدة أيمن الحكيم في المؤتمر الصحفي أكد أنه لا بديل عن الفوز في مباراة الحد لضمان الانتقال إلى المرحلة القادمة، على اعتبار أن المجموعة الأولى تضم ثلاثة فرق فقط بعد انسحاب الفرق العمانية.

من جهته، سيكون فريق تشرين في مهمة صعبة عندما يواجه في الثامنة وخمس دقائق مساء مستضيفه الفيصلي الأردني ضمن المجموعة الثالثة، البحارة وبعد العرض المميز الذي قدموه في تعادلهم مع الكويت الكويتي بثلاثة أهداف لمثلها يبدون في جاهزية عالية لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز فرص التأهل.

مدرب تشرين ماهر بحري بيّن أنه درس فريق الفيصلي وعوامل القوة والضعف لديه، كما درس أخطاء لاعبيه في المباراة السابقة، مؤكداً أن التشكيل الأساسي للفريق قد يشهد بعض التعديلات، وتمنى أن تكون المباراة على مستوى يليق باسم ومستوى الفريقين .

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على تأهل متصدر كل واحدة من المجموعات الثلاث إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، بالإضافة إلى أفضل فريق احتل المركز الثاني في دور المجموعات.

“البعث”