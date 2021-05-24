مهرجانات شعبية في المحافظات ومسيرة مليونية في حمص دعماً لترشح القائد الأسد

تتواصل الفعاليات الوطنية الداعمة للاستحقاق الدستوري في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمختلف المحافظات، في صورة تعكس مدى وعي الشعب السوري بأهمية الاستحقاق ووجوب المشاركة الفاعلة فيه، حيث أكد المشاركون تمسكهم بواجبهم الدستوري في الانتخاب والتصويت لمن سيقود سفينة سورية إلى بر الأمان.

ريف دمشق

وفي (ريف دمشق – طلال الزعبي): لليوم التاسع على التوالي تستمر خيمة الوطن الانتخابية التي أقامها المجتمع المحلي في بلدة عرطوز بإشراف كامل من المجلس البلدي والفرقة الحزبية ووجهاء البلدة.

الحشود الشعبية والحزبية تتقاطر يوميا إلى الخيمة الانتخابية مجددة العهد والولاء للقائد بشار حافظ الأسد، ومؤكدة أنها تقف خلف القائد الذي صمد في وجه أعتى قوى الإرهاب والإجرام مدعومة بأكثر من مئة دولة تقودها الصهيونية العالمية والرجعية العربية ممثلة بحركات الوهابية والإخوان.

أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان إبراهيم مصطفى أكد أمام الجماهير المحتشدة أهمية المشاركة في الانتخابات بوصفها حقا كفله الدستور للجميع، وهي بمنزلة إعلان نصر سورية الكامل على كل من حاول النيل من عزتها وسيادتها.

“البعث” التقت بعض المشاركين في هذه الفعاليات الذين عبروا عن سعادتهم بهذا العرس الوطني الذي يعد إعلانا لنصر سورية الكبير.

الرفيق محمد بخيت عضو مجلس الشعب عبر عن ثقته بأن المشاركة في الانتخابات هي تأكيد لانتصار سورية بقيادة الدكتور بشار حافظ الأسد على قوى الإرهاب.

بدوره المهندس جمعة أبو زر رئيس المجلس البلدي أكد أن حق الانتخاب حق كفله الدستور، وأن بلدة عرطوز قالت كلمتها بأنها ستبقى وفية للقائد الأسد.

من جانبه أمين الفرقة الحزبية الرفيق مؤيد الأقرع تحدث عن ضرورة المشاركة الكثيفة في الانتخابات لأنها واجب على كل من يؤمن بوحدة سورية وسيادتها.

فيما أكد الرفيق عبد الهادي حسن عضو قيادة الفرقة الحزبية أن وصولنا إلى هذا اليوم هو بحد ذاته إعلان لنصر سورية الكبير على الإرهاب.

عصام قاسم عضو المجلس البلدي أشار إلى أهمية الانتخابات الآن لكونها تعد إعلانا لنصر سورية الأكيد على قوى الشر والإرهاب.

عماد رشيد أحد وجهاء البلدة أكد أن المشاركة في الاقتراع حق للجميع كفله الدستور، وهي في الوقت ذاته واجب لأنها مؤشر على تعافي سورية، وأن لا بديل عن القائد الذي عبر بسورية إلى بر الأمان الدكتور بشار حافظ الأسد.

طرطوس

وفي ( طرطوس- دارين حسن) : يتواصل الحراك الشعبي الجماهيري الحاشد وتستمر مهرجانات الفرح في أرجاء محافظة طرطوس، وفي ريف منطقة الدريكيش أحيا أهالي قرى حبابة والجهنية والملاجة وبجمرة والجراص وقلع الصويري احتفالات جماهيرية انطلقت بعفوية وشاركت بحب وعبرت بفرح وفخر وولاء للقائدالذي يمثل تطلعاتهم نحو مستقبل مشرق محافظاً على سيادة البلد ومجابهاً أعداءه، وقائداً شعبه ووطنه إلى بر الأمان والتقدم والازدهار

الرفيق عدنان غانم أمين فرع شبيبة الثورة بطرطوس وخلال حضوره الاحتفال الجماهيري جئنا لنرد الجميل لقائد صمد في وجه أشرس عدوان همجي استهدف الحجر والبشر، قائدنا كان ولا زال رمزاً لعزة وكرامة الوطن حافظ على وحدة سورية وحماها من أخطر مشروع تقسيمي خطط له أعداء الوطن، وتأتي مشاركتنا اليوم في هذه الانتخابات في إطار وفائنا لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات جيشنا وتأكيداً على أن سورية دولة ذات سيادة وقرار مستقل وأن شعبها العظيم هو من يرسم مستقبل وطنه.

بدوره مديح أحمد مختار قرية الملاجة أوجز كلامه بأن سورية معجزة وقائدها لا يقدر بثمن وجيشها لن يكرره الزمن.

وكان ختام الفعاليات في مركز مدينة الدريكيش في ساحة الشيخ منصور، فكان للفرح عنوان، حيث تجمهر أهالي المنطقة رافعين راية الوطن عالياً وصور القائد الرمز بشار الأسد. بحضور الرفاق د.عميد قبلان عضو قيادة فرع الحزب وسمير علي أمين شعبة الدريكيش للحزب وأعضاء قيادة الشعبة وفعاليات حزبية ونقابية والجماهير الكادحة التي هتفت: “غير ثلاثة ما منختار…الله وسورية وبشار”.

حمص

وفي (حمص-عادل الأحمد): في اليوم الرابع والعشرين من أيار قالت مدينة حمص كلمتها الفصل، كلمة البيعة للقائد الأمل الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيساً وقائدنا لتحقيق مجد سورية عبر مسيرة مليونية ضخمة، فمنذ ساعات الصباح الأولى تدفق عشرات الآلاف من أبناء حمص، مدينة وريفاً لينظموا مسيرة جماهيرية كبرى توجوا فيها الاحتفالات التي أقاموها دعماً وتأييدا لمرشح سورية ومرشح حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق الدكتور بشار الأسد، منذ أن أطلق القائد الأمل شعار حملته الإنتخابية ،الأمل بالعمل والتي تعبر أبلغ تعبير عما يجب أن نتمسك به لنعيد إعمار سورية ,لنعيد بناء مادمره الإرهاب الأسود الذي جاؤوا به من كل أصقاع الأرض ليدمر الشجر والحجر.

أبناء حمص اليوم أكدوا ما قالوه منذ البداية إن حمص لن تكون إلا عربية سورية والقلب النابض الذي أسقط كل أوهام المراهنين على تقسيم الوطن من القلب من وسط سورية فكانت مدينة أبن الوليد السيف القاطع الذي حطم أوهامهم وآمالهم.

نعم حمص قالت كلمتها وليشهد العالم هذا التاريخ الذي تؤكد فيه هذه المدينة أن خيارنا واضح وقررانا مستقل ونحن من يقرر مستقبلنا ومستقبل بلدنا ونحن من يعطي الشرعية للقائد الذي نبايعه اليوم ليقودنا في مسيرة الصمود والتصدي ،مسيرة القضاء على الإرهاب وعلى أوهام الحاقدين .

الرفيق عمر حورية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الإشتراكي حيا الجماهير الغفيرة التي جاءت من كل أرجاء المحافظة لتبايع القائد الذي وقف معنا واليوم نقف معه ونقول نعم للقائد البشار نعم للقدوة والمثل الأعلى نعم نبايعك ونقول لك نعم لنكمل المشوار.

وأضاف يوم الأربعاء السادس والعشرين من أيار سنقول جميعاً بكلمة واحدة الولاء والوفاء لقائد الوفاء، نعم لقائد نصر سورية، والولاء والوفاء لمن حمى الأرض والعرض، نقول نعم ،نقولها مدوية، وليسمع العالم أننا على وقلب واحد وبكلمة واحدة …نعم للقائد البشار.

وفي ( حمص- سمر محفوض) نظمت بلدة قطينة وانطلاقا من شعار “الأمل بالعمل” أطلقت جمعية نبضة حياة للخدمات الاجتماعية يوم عمل تطوعي بالتعاون مع نقابة الأطباء ومديرية الصحة في حمص ,حيث قام عدد من الأطباء المتطوعين بإجراء فحوصات مجانية للمرضى كل حسب اختصاصه .

وبين نقيب الأطباء في حمص الدكتور عزام النجار أن هذه الفعالية أتت احتفالا بمناسبة الاستحقاق الرئاسي ودعما لمرشح الوطن بشار الأسد فكان هذا اليوم الطبي التطوعي في بلدة قطينة حيث يتواجد العديد من الأطباء في مختلف الاختصاصات يقومون بمعالجة المرضى مجانا وصرف الأدوية بشكل مجاني أيضا لافتا لان الاستحقاق الرئاسي الذي يجري بوقته المحدد دليل على أن سورية قوية واحدة موحدة وقوية..

وأوضح اختصاصي الأمراض القلبية الدكتور نبيل وهبي أنها فعالية تطوعية لن تكون الأخيرة وأشار إلى دورهم كأطباء بالوقوف إلى جانب الرئيس الأسد وهو وقوف وانحياز للوطن وللحق ووفاء لدماء الشهداء .

وبدوره الدكتور أمين الصباغ من جمعية نبضة حياة أكد أن الهدف من هذا اليوم الطبي هو تضامن وتضافر جهود المجتمع المدني والأهلي من أجل النهوض بالواقع الصحي والاقتصادي والبيئي لهذه للبلدة ودعما لرمز عزتنا وكرامتنا بشار الأسد.

درعا

وفي (درعا دعاء الرفاعي) : تتطلع جماهير محافظة درعا بكل أمل وثقة كبيرة لاختيار من حمل هموم الشعب وقاد البلاد في أعتى الظروف الصعبة التي عانى منها الشعب السوري ظروفا اقتصادية واجتماعية وسياسية حاولت النيل من صموده ووقوفه إلى جانب وطنه، وها هم اليوم أبناء درعا يعلنون تأييدهم المطلق والراسخ باختيار الرئيس بشار حافظ الأسد لولاية دستورية جديدة مثمنين عاليا صموده الشجاع خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية شعبا وقيادة معتزين بقيادته الحكيمة التي قادت الوطن في احلك الظروف وأصعبها خطورة وتجاوزها بحكمة القائد الصابر المؤمن الشجاع.

حيث نظمت جماهير محافظة درعا مهرجانا خطابيا بمناسبة الاستحقاق الدستوري القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية و دعما لقائد الوطن الرفيق بشار الأسد بمشاركة الرفيق حسين الرفاعي أمين فرع درعا للحزب ومحافظ درعا الرفيق مروان شربك وعدد من المسؤولين في الحزب والدولة .

وتضمنت الاحتفالات التي جرت في ساحة ١٦ تشرين عروضا فنية وفقرات غنائية وطنية، وألقى المعنيون عددا من الكلمات التي تحدثت عن أهمية الاستحقاق الرئاسي كونه يأتي في مرحلة هامة تستهدف أمن واستقرار السوريين، مؤكدين أنه واجب على كل شخص أن يشارك بهذه العملية الانتخابية من أجل أبنائنا والأجيال القادمة التي تتطلع إلى مستقبل أفضل ولنثبت للعالم أن الشعب السوري يمتلك الإرادة والقدرة على الصمود والنهوض من جديد والسير على طريق التطوير وإعادة العمل والبناء.

ودعا المعنيون إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات باعتبارها حقاً وواجباً على الجميع مهما اختلفت الأفكار والاتجاهات وقراءة ما جرى خلال تلك السنوات، ولكن سيادة الدولة ليست محط خلاف ولا اختلاف، إنها المعيار الوطني الذي لا يقبل المساومة، وإجراء الانتخابات يعكس سيادة الدولة وقرارها المستقل وحريتها، لذا لا بد من المشاركة وانتخاب الشعب لمن يراه مناسباً، ولمن حمل هموم الشعب وقاد البلاد في أعتى الظروف الصعبة،الرئيس بشار الأسد الذي لم يتنازل يوما عن حق الشعب السوري في العيش بكرامة.

حماه

(حماة- منير الأحمد) : تواصل في حماة إقامة اللقاءات والاحتفالات الجماهيرية في مختلف الأحياء والمناطق وفي الساحات العامة وذلك دعماً لترشح الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية.

فمن أمام منتزه قلعة حماة.. نظمت غرفتا الصناعة والتجارة خيمة وطن تم خلالها إقامة حلقات الدبكة وترديد هتافات وطنية التي تدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها السبيل بوصول سورية إلى قبر الأمان

وقال رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أن الصناعيين هم جزء لا يتجزأ من أبناء المجتمع لذا فأن مشاركتهم في هذا العرس الوطني هي واجب وطني وأخلاقي وهي عربون محبة ووفاء للقائد بشار الذي دعم الصناعة وقدم كافة التسهيلات للصناعيين والمستثمرين لذا يأتي هذا اليوم لنرد الدين له ونبايعه لولاية دستورية جديدة خاصة وأننا مقبلون على إعادة الإعمار وهذا يتطلب منا التكاتف والتعاضد من أجل بناء دولة قوية ذات اقتصاد متين تأكل من خيرات أبنائها ومن منتجاتها وبهذا نبني وطناً مستقلاً غير خاضع لأي ضغوطات من دول الخارج .

من جهته أشار رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر إلى أن الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة مناسبة لتوحيد جميع السوريين حول أهمية استقلالية القرار الوطني من خلال إقامة الانتخابات في موعدها الدستوري ومثلما كانت سورية عصية على الأعداء وقت الحرب ستكون أقوى وأكثر صلابة وقت السلم لإن الشعب الذي صمد عشر سنوات من الحرب الظالمة على بلده يستحق قائداً قوياً يعمل تطوير بلده ودعم اقتصاده مشيراً إلى أن التجار لهم دور مهم الذي تلي الانتخابات فالبلد بحاجة لكافة ابناءه لإعادة ما دمره الإرهاب وتأسيس لا قتصاد قوي ومتين مستفيداً من خيرات البلد المعطاءة.

من جهته رأى عضو مجلس الشعب محمد شرابي أن انتخابات هي فرصة مناسبة لكل مواطن شريف أن يختار الرئيس الذي يمثله ويقوده في المرحلة المقبلة لأن الشعب السوري هو وحده من يقرر مصيره لذا يجب على كل مواطن أن يشارك فيها لأنه بذلك يساهم في بناء وطنه من جديد ويعبر عن وفائه لتضحيات الجيش العربي السوري

وفي حي المحالبة.. أقامت فعاليات الأهلية في الحي مسيراً بالسيارات جابت معظم أحياء مدينة حماة رفع خلالها المشاركون الأعلام الوطنية واللافتات وصور الرئيس بشار الأسد للتعبير عن فرحتهم بقرب موعد الانتخابات.

وقال منظم الفعالية وأحد وجهاء الحي محمود حلبية إلى أن هذا الاستحقاق له أهمية بالغة بالنسبة لنا ونحن ننتظر يوم الانتخابات بفارغ الصبر لنقول كلمتنا الفصل نعم للقائد بشار الذي قدم كل ما عنده من أجل بقاء سورية دولة موحدة قوية لا تخضع لإملاءات الاعداء مؤكداً أن مشاركتنا في الانتخابات فرصة لممارسة حقنا الدستوري في التصويت لمن نحب بحرية وشفافية مشيراً إلى أن الحضور الواسع لأهالي الحي والأحياء المجاورة في هذا المسير الذي يعد الأضخم على مستوى حماة دليل على أن الشعب السوري سيشارك بكثافة يوم الانتخابات.

من جهته رأى رئيس نقابة النقل البري خالد حلبية نحن قادمون على استحقاق وطني هام وفقا للدستور والشعب السوري الذي صمد في وجه أقوى المؤامرات سيختار بإرادته الحرة من سيقود البلاد نحو الأمان والاستقرار، وهذا يتطلب من كل واحد منا أن يقف أمام مسؤولياته تجاه وطنه من خلال المشاركة الوجدانية للحفاظ على حاضر ومستقبل سورية. مشيراً إلى أن تنفيذ الاستحقاق الرئاسي في موعده يعبر عن استقلالية القرار السوري ورفضه التدخلات الخارجية مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية هي خيار سوري وشأن داخلي بحت وخطوة لصنع مستقبل سورية وخيارنا هو القائد بشار .